Najpierw debiutancki gol, a teraz takie wieści. Zalewski już wie, znany dziennikarz wyjawia

Nie jest to idealny sezon Nicoli Zalewskiego. Wahadłowy pierwszą część sezonu spędził w Rzymie, a dokładniej w AS Roma. Nie występował jednak tam zbyt często. Zdarzały się mecze, gdy nie pojawiał się na boisku nawet na minutę. Takie wydarzenia poskutkowały zimowym wypożyczeniem do innego włoskiego klubu - Interu Mediolan.