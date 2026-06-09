Nagły zwrot w klubie Polaka, nie ma odwrotu. Ogłoszono już pożegnanie

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Swój pierwszy sezon w barwach włoskiej Atalanty ma za sobą Nicola Zalewski. Drużyna reprezentanta Polski spisała się poniżej oczekiwań i w nowej kampanii będzie występowała w Lidze Konferencji. Za słaby wynik w lidze posadą zapłacił dotychczasowy pierwszy trener drużyny z Bergamo. Włosi już wiedzą, kto zostanie zatrudniony na jego miejsce. To nazwisko zna każdy fan Serie A.

Nicola Zalewski, Jan Bednarek i Piotr Zieliński w strojach reprezentacji Polski klaszczą na boisku po meczu.
Nicola Zalewski, Jan Bednarek i Piotr ZielińskiRafal Baranski / Arena AkcjiNewspix.pl

Na początku ubiegłego roku Nicola Zalewski po wielu latach gry dla AS Roma ostatecznie zmienił otoczenie. W przypadku Polaka poprzeczka poszybowała jeszcze wyżej, bowiem skrzydłowy zamienił Rzym na Mediolan. Zalewski pierwotnie był wypożyczony do Interu, a po zakończeniu sezonu doszło do sfinalizowania transferu definitywnego.

Ten transfer nie oznaczał jednak pozostania Zalewskiego w Interze. Ówczesny wicemistrz Włoch zrobił wtedy znakomity interes - wykupili Polaka z Romy za 8 milionów euro, po czym szybko oddał go do Atalanty, zarabiając na transakcji około 17 milionów euro.

Zalewski w Bergamo przeżywał swoje wzloty i upadki. Podobnie zresztą jak cały klub, w którym na finiszu sezonu nie mogło być zbyt wielu powodów do radości. Konsekwencją tego są zdecydowane ruchy kadrowe, o których Włosi poinformowali we wtorkowe popołudnie.

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Paweł Nowak

Duże zmiany w klubie Nicoli Zalewskiego. Ostatecznie pożegnano pierwszego trenera

Początek Zalewskiego w Atalancie był całkiem przyzwoity. Jego impet znacząco osłabiła kontuzja, której ten doznał podczas październikowego zgrupowania reprezentacji Polski. Polak przez dłuższy moment mógł liczyć głównie na wejścia z ławki. W drugiej części sezonu uległo to zmianie, a Zalewski zyskał zaufanie trenera Raffaele Palladino.

Włoch w trakcie ubiegłej kampanii zastąpił na stanowisku trenera Ivana Juricia. Słabsza seria spotkań sprawiła, że w listopadzie ogłoszono ostateczną roszadę na fotelu szkoleniowca pierwszego zespołu Atalanty.

W ostatnich miesiącach kibice w Bergamo mieli okazję cieszyć się grą swoich podopiecznych w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Najbardziej pamiętnym momentem był triumf 4:1 z Borussią Dortmund, który finalnie dał awans do 1/8 finału rozgrywek. Tam zakończyło się brutalnym pogromem 1:6, 1:4 z rąk Bayernu Monachium.

W najbliższych miesiącach na pewno nie będzie powtórki. Atalanta zajęła dopiero siódme miejsce w tabeli Serie A, co w ich przypadku oznaczać będzie "jedynie" grę w Lidze Konferencji. Włosi do rywalizacji przystąpią w czwartej rundzie eliminacji, w której mogą powalczyć z polskimi drużynami.

Nie będzie to już jednak udziałem trenera Palladino. Atalanta we wtorek ogłosiła rozstanie z dotychczasowym szkoleniowcem oraz całym jego sztabem trenerskim. Jest to decyzja, o której we Włoszech spekulowano już od dłuższego czasu. Następcą Palladino ma być Maurizio Sarri, dotychczas pracujący w rzymskim Lazio.

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