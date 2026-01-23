Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nagły zwrot u Zielińskiego. Bezwzględna reakcja trenera. "Nikt tego nie planował"

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Jeszcze kilka tygodni temu można było zastanawiać się, jaka przyszłość czeka Piotra Zielińskiego. Pierwsza część sezonu dla reprezentanta Polski nie była zbyt udana i dostawał mało szans w Interze. Sytuacja pomocnika była na tyle niepewna, że włoskie media zaczęły pisać o jego możliwym odejściu. Obecnie status Zielińskiego jest zupełnie inny, o czym przekonuje również jego ojciec, Bogusław Zieliński.

Mężczyzna w niebieskiej sportowej bluzie z logo Interu Mediolan, o skupionym wyrazie twarzy, stoi na tle rozmytego stadionu.
Piotr ZielińskiALESSIO MORGESEEast News

Przejście Piotr Zielińskiego z Napoli do Interu latem 2024 roku odbiło się szerokim echem w polskich i włoskich mediach. Wszak reprezentant Polski to jedna z ważniejszych postaci w Serie A i przyglądano się jego losom w Mediolanie dość uważnie. Pierwszy sezon pomocnika w nowym zespole był całkiem udany, choć w drugiej jego części przytrafiła się kontuzja, która wykluczyła go z gry na kilka tygodni.

Zdecydowanie gorzej przedstawiała się sytuacja Zielińskiego w drugiej połowie 2025 roku. W aktualnie trwającym sezonie Polak przez dłuższy czas nie był pierwszym wyborem szkoleniowca Interu i zbierał mało minut. Pod koniec roku zaczęto nawet spekulować, że to będą ostatnie tygodnie Zielińskiego na San Siro i niebawem zostanie sprzedany przez Inter. Sytuacja zmieniła się jednak o sto osiemdziesiąt stopni.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Barcelona pozostała bez wyjścia, Lewandowski jedyną opcją. Hiszpanie obwieszczają

Paweł Nowak
Paweł Nowak

    Los Zielińskiego w Interze przesądzony. Polak pewnym punktem mediolańskiego zespołu

    Mniej więcej od listopada Zieliński zaczął dostawać zdecydowanie więcej szans od Cristiana Chivu i stał się zawodnikiem pierwszego składu. Reprezentant Polski gra zarówno w Serie A, jak i w Lidze Mistrzów i mecze, w których nie wybiega w wyjściowym zestawieniu można policzyć na palcach jednej ręki. W dodatku doniesienia o możliwym odejściu Zielińskiego były jedynie plotkami, o czym w rozmowie z portalem WP SportoweFakty przekonuje ojciec piłkarza, Bogusław Zieliński.

    Zobacz również:

    Jan Bednarek i Jakub Kiwior
    Reprezentacja

    W Portugalii znów głośno o Kiwiorze i Bednarku. Tak piszą o nich po meczu LE. To musiało się tak skończyć

    Igor Szarek
    Igor Szarek

      "Byłem spokojny, syn także. Już na początku sezonu Piotrek rozmawiał z trenerem i otrzymał pozytywny przekaz. Chivu był za nim. Nikt nie planował jego sprzedaży, takie spekulacje pojawiały się jedynie w mediach" - zdradził starszy z rodu Zielińskich. Ojciec piłkarza zauważa jednak, że pomocnik nie może spuścić z tonu, bo kandydatów do gry jest wielu.

      "Rywalizacja jest duża, trener rotuje. Cieszę się, że Piotrek gra, jest pod tym względem lepiej, ale w takim towarzystwie nie możesz zdjąć nogi z gazu, bo chętnych do gry jest wielu" - przestrzega Bogusław Zieliński. Ojciec zawodnika Interu wyraził również nadzieję, że jego synowi wraz z zespołem uda się zdobyć jakieś trofeum w tym sezonie, choć rywalizacja na wszystkich frontach jest duża.

      Zobacz również:

      Robert Lewandowski może odejść z Barcelony 30 czerwca 2026. Podobnie jak Joan Laporta
      La Liga

      Nie tylko Lewandowski może odejść. Los kluczowego "gracza" wisi na włosku. Oto kluczowa data

      Maciej Brzeziński
      Maciej Brzeziński
      Piotr Zieliński
      Piotr ZielińskiMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP
      Piłkarz w czarno-niebieskiej koszulce Interu Mediolan świętuje sukces na boisku, z uniesioną ręką i wyrazem radości na twarzy. W tle bannery kibiców oraz fragment stadionu.
      Piotr ZielińskiIMAGO/www.imagephotoagency.itEast News
      Koszmarny błąd Skorupskiego i szybki gol Celticu w meczu z Bologną. WIDEOPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja