Nagły zwrot u Zielińskiego. Bezwzględna reakcja trenera. "Nikt tego nie planował"

Przejście Piotr Zielińskiego z Napoli do Interu latem 2024 roku odbiło się szerokim echem w polskich i włoskich mediach. Wszak reprezentant Polski to jedna z ważniejszych postaci w Serie A i przyglądano się jego losom w Mediolanie dość uważnie. Pierwszy sezon pomocnika w nowym zespole był całkiem udany, choć w drugiej jego części przytrafiła się kontuzja, która wykluczyła go z gry na kilka tygodni.

Zdecydowanie gorzej przedstawiała się sytuacja Zielińskiego w drugiej połowie 2025 roku. W aktualnie trwającym sezonie Polak przez dłuższy czas nie był pierwszym wyborem szkoleniowca Interu i zbierał mało minut. Pod koniec roku zaczęto nawet spekulować, że to będą ostatnie tygodnie Zielińskiego na San Siro i niebawem zostanie sprzedany przez Inter. Sytuacja zmieniła się jednak o sto osiemdziesiąt stopni.

Los Zielińskiego w Interze przesądzony. Polak pewnym punktem mediolańskiego zespołu

Mniej więcej od listopada Zieliński zaczął dostawać zdecydowanie więcej szans od Cristiana Chivu i stał się zawodnikiem pierwszego składu. Reprezentant Polski gra zarówno w Serie A, jak i w Lidze Mistrzów i mecze, w których nie wybiega w wyjściowym zestawieniu można policzyć na palcach jednej ręki. W dodatku doniesienia o możliwym odejściu Zielińskiego były jedynie plotkami, o czym w rozmowie z portalem WP SportoweFakty przekonuje ojciec piłkarza, Bogusław Zieliński.

"Byłem spokojny, syn także. Już na początku sezonu Piotrek rozmawiał z trenerem i otrzymał pozytywny przekaz. Chivu był za nim. Nikt nie planował jego sprzedaży, takie spekulacje pojawiały się jedynie w mediach" - zdradził starszy z rodu Zielińskich. Ojciec piłkarza zauważa jednak, że pomocnik nie może spuścić z tonu, bo kandydatów do gry jest wielu.

"Rywalizacja jest duża, trener rotuje. Cieszę się, że Piotrek gra, jest pod tym względem lepiej, ale w takim towarzystwie nie możesz zdjąć nogi z gazu, bo chętnych do gry jest wielu" - przestrzega Bogusław Zieliński. Ojciec zawodnika Interu wyraził również nadzieję, że jego synowi wraz z zespołem uda się zdobyć jakieś trofeum w tym sezonie, choć rywalizacja na wszystkich frontach jest duża.

