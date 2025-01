Mówili o powrocie Xaviego do pracy, łączyli z gigantem. Nadeszły nowe informacje

"L'Equipe" zaskoczyło wszystkich w poniedziałek, nagle podnosząc temat rzekomego kontaktu Juventusu z Xavim Hernandezem. Nad trenerem Thiago Mottą zaczynają wisieć coraz ciemniejsze chmury. "Stara Dama" może ma na koncie tylko 1 porażkę w Serie A w tym sezonie, ale też zaledwie 8 wygranych i aż 13 remisów. Jeśli ponad połowa spotkań zespołu z Turynu kończy się podziałem punktów, to zarząd nie może być zadowolony. Juve jest piąte w tabeli. Co prawda do czwartego Lazio traci tylko 2 punkty, ale już do trzeciej Atalanty już 9.

Reklama