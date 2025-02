Mocne słowa Włochów o Zalewskim. Piszą wprost po debiucie Polaka

Simone Inzaghiemu należą się gratulacje, bo trener Interu widział w Zalewskim coś, czego my, zwykli ludzie, nie dostrzegaliśmy. Przez jakiś czas w Romie Zalewski przeszedł od statusu pięknej obietnicy, do rezerwowego, aż po zawodnika na poboczu. Stadio Olimpico zgotowało mu gwizdy i okrzyki, które go rozgoryczały. Kliniczne oko Inzaghiego wskazywało na niego, trener Interu uznał, że to właściwy człowiek do zastąpienia Buchanana. Na wieść o Zalewskim wielu kibiców Interu zmarszczyło nosy, ale spojrzenie trenera jest inne, sięga dalej

~ ocenia Sebasiano Vernazza z "La Gazzetta dello Sport'