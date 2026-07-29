Milik z minutami dla Juventusu, ale teraz taka decyzja. W tle 45 milionów

Nie tak dawno "Tuttosport" informował, że działacze Juventusu podjęli pierwsze rozmowy z Arkadiuszem Milikiem w sprawie rozwiązania kontraktu, który jest ważny do 30 czerwca 2027 roku. Polak po raz kolejny miał jednak zakasać rękawy i postanowić walczyć o swoje. Trenuje ze "Starą Damą", otrzymał od Luciano Spalettiego ponad pół godziny w pierwszym sparingu przeciwko FC Basel 0:0), wszedł na boisko na start drugiej połowy i zszedł w 78. minucie. W starciu ze Standardem Liege (1:0) już nie pojawił się na murawie.

Nie zmienia to jednak faktu, że nawet po wygaśnięciu umowy z Dusanem Vlahoviciem zespół z Turynu ma inne opcje na środku ataku. W kadrze zespołu są Jonathan David, oraz świeżo sprowadzony Jeff Ekhator (wróci po urazie za miesiąc). Mówiło się o ponownym zakontraktowaniu Vlahovicia, ale być może ten temat teraz upadnie.

Media już ogłaszają ws. napastnika w Juventusie. Złe wieści dla Milika

Potencjalnym nowym rywalem Milika będzie Randal Kolo Muani. Francuski napastnik przyjdzie na Allianz Stadium z Paris Saint-Germain na wypożyczenie z obowiązkową opcją wykupu za 45 milionów euro. O domknięciu transakcji poinformował Florian Plettenberg, renomowany dziennikarz Sky Sport Germany.

"Badania medyczne już wkrótce, oczekiwanie na dopięcie ostatecznych szczegółów prawnych i podpisanie kontraktu" - napisał na X.

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Kolo Muani ostatnio ma bardzo różnorodne CV. Do PSG trafił latem 2023 roku, ale po półtora roku odesłano go na pierwsze wypożyczenie do Juventusu (będziemy zatem mieli powrót). Po kilku miesiącach spędzonych w Turynie znowu pojawił się w Paryżu, wtedy postanowiono go na cały sezon 2025/26 wypożyczyć do Tottenhamu. Teraz 27-latek w końcu nabierze trochę stabilności.

Przed startem sezonu starciem w 1. kolejce z Frosinone (23 sierpnia) piłkarzy Spalettiego czekają jeszcze spotkania kontrole z OGC Nice (31 lipca), londyńską Chelsea (5 sierpnia), Interem Mediolan (08.08) oraz Palermo (11.08).

Randal Kolo Muani AFP

Arkadiusz Milik Giuseppe Maffia AFP

Kolo Muani i Manu Kone DURSUN AYDEMIR / ANADOLU AFP





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