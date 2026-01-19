Milik usłyszał wyrok. Gigant podjął decyzję ws. przyszłości Polaka. Bez sentymentów

Swego czasu Arkadiusz Milik był jednym tchem wymieniany obok takich gwiazdorów reprezentacji Polski jak: Robert Lewandowski, Jakub Błaszczykowski czy Piotr Zieliński. Za czasów gry w Ajaxie Amsterdam polski napastnik siał bowiem istny popłoch w defensywnych szeregach rywali. To poskutkowały dość szybkim transferem do włoskiegoNapoli.

Niestety, wraz z podniesieniem sportowego poziomu, na jaw zaczęły wychodzić namnażające się problemy zdrowotne reprezentanta Polski. Liczne mniej, lub bardziej poważne urazy skutecznie hamowały jego rozwój piłkarski.

Obecnie Milik przebywa w szeregach Juventusu. Niestety, przez kolejne poważne urazy Polak stracił cały sezon 2024/2025. Wszystko wskazywało jednak na to, że już za niedługo będziemy światkami długo wyczekiwanego powrotu 31-latka. Tak się jednak nie stanie. W pierwszych dniach nowego roku otrzymaliśmy kolejne fatalne wieści ws. stanu zdrowia Polaka. Dla włodarzy "Starej Damy" było to stanowczo za wiele.

Włosi nie mają wątpliwości. Zapadła ostateczna decyzja ws. przyszłości Milika

Z informacji pozyskanych przez portal "calciomercato.it" wynika, że obecnie prowadzone są rozmowy ws. obustronnego porozumienia między Juventusem a środowiskiem zawodnika. Włoski gigant planuje bowiem ostatecznie rozwiązać obecną umowę Arkadiusza Milika.

"Juventus chce w najbliższym czasie rozwiązać kontrakt z Arkadiuszem Milikiem. Polak i tak nie był już częścią długofalowych planów klubu, a taki ruch pozwoli mu poszukać sobie nowego zespołu jeszcze tej zimy. Chętnych na jego pozyskanie raczej nie zabraknie" - piszą włoscy dziennikarze.

Czy rozwiązanie kontraktu rzeczywiście pomoże Milikowi w znalezieniu nowego pracodawcy? Ciężko udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Zapewne każdy klub będzie brał bowiem pod uwagę bogatą historię kontuzji reprezentanta kraju nad Wisłą. Niestety, przedłużający się brak dyspozycyjności może okazać się przeszkodą, która skreśli Polaka w oczach wielu potencjalnych pracodawców.

Arkadiusz Milik Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Dramat Arkadiusz Milika rozpoczął się od kontuzji w towarzyskim meczu z Ukrainą AFP

Arkadiusz Milik Giuseppe Maffia/NurPhoto AFP

