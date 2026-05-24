Makabryczne sceny w Turynie. Jeden ciężko ranny. Piłkarze negocjują z kibicami

Łukasz Żurek

Aktualizacja

W niedzielny wieczór nie udało się rozpocząć o wyznaczonej porze piłkarskich derbów Turynu. Spotkanie zaplanowane na godz. 20:45 zostało storpedowane przez fanów Juventusu, którzy... zabronili swoim piłkarzom wychodzić z szatni. To reakcja na wydarzenia, do których doszło krótko przed meczem. W wyniku starć z pseudokibicami Torino i zdecydowanej interwencji policji ciężko ranny został jeden z sympatyków "Starej Damy".

Z powodu starć między kibicami Juventusu i Torino derby stolicy Piemontu nie rozpoczęły się o wyznaczonej porze MARCO BERTORELLOAFP

Na niedzielę zaplanowano ostatnią kolejkę sezonu w Serie A. Wszystkie mecze rozpoczęły się o wyznaczonej godzinie poza jednym - tym, który budził największe emocje na długo przed pierwszym gwizdkiem. Derby stolicy Piemontu: Torino - Juventus.

Przed spotkaniem doszło przed stadionem do regularnej bitwy pseudokibiców obu klubów. W ruch poszły kamienie, butelki i race. Jeden z fanów "Juve" został ciężko ranny, trafił do szpitala z rozległym urazem głowy.

Jego stan określany był początkowo jako krytyczny, później w przestrzeni wirtualnej pojawiły się sprzeczne doniesienia na ten temat.

Torino - Juventus. Derby zablokowane przez kiboli. Milik i koledzy z "zakazem" opuszczania szatni

W sam środek awantury wkroczyły uzbrojone oddziały policji. Użyto gazu i armatek wodnych. Sytuację udało się opanować dopiero po kilkudziesięciu minutach.

Mecz nie rozpoczął się zgodnie z planem, czyli o 20:45. Włoskie media donoszą, że kibice "Starej Damy" zabronili piłkarzom opuszczania szatni. W meczowej kadrze gości znalazł się Arkadiusz Milik.

Do sympatyków "Juve" wyszedł kapitan Manuel Locatelli. Próbował z nimi negocjować. Jego wysiłki długo nie przynosiły jednak spodziewanego efektu.

AKTUALIZAJA:

Spotkanie rozpoczęło się z 65-minutowym opóźnieniem. Drużyna Polaka walczy o miejsce gwarantujące udział w grupowej fazie Ligi Mistrzów. Przebieg i aktualny rezultat derbów Turynu możesz śledzić TUTAJ.

Piłkarz zwrócony tyłem do obiektywu stoi przy oszklonej barierce stadionowej, za którą zgromadziła się grupa kibiców, niektórzy z nich wspinają się na ogrodzenie, unosząc ręce w stronę zawodnika.
Manuel Locatelli próbuje negocjować MARCO BERTORELLOAFP


