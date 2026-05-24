Makabryczne sceny w Turynie. Jeden ciężko ranny. Piłkarze negocjują z kibicami

Na niedzielę zaplanowano ostatnią kolejkę sezonu w Serie A. Wszystkie mecze rozpoczęły się o wyznaczonej godzinie poza jednym - tym, który budził największe emocje na długo przed pierwszym gwizdkiem. Derby stolicy Piemontu: Torino - Juventus.

Przed spotkaniem doszło przed stadionem do regularnej bitwy pseudokibiców obu klubów. W ruch poszły kamienie, butelki i race. Jeden z fanów "Juve" został ciężko ranny, trafił do szpitala z rozległym urazem głowy.

Jego stan określany był początkowo jako krytyczny, później w przestrzeni wirtualnej pojawiły się sprzeczne doniesienia na ten temat.

Torino - Juventus. Derby zablokowane przez kiboli. Milik i koledzy z "zakazem" opuszczania szatni

W sam środek awantury wkroczyły uzbrojone oddziały policji. Użyto gazu i armatek wodnych. Sytuację udało się opanować dopiero po kilkudziesięciu minutach.

Mecz nie rozpoczął się zgodnie z planem, czyli o 20:45. Włoskie media donoszą, że kibice "Starej Damy" zabronili piłkarzom opuszczania szatni. W meczowej kadrze gości znalazł się Arkadiusz Milik.

Do sympatyków "Juve" wyszedł kapitan Manuel Locatelli. Próbował z nimi negocjować. Jego wysiłki długo nie przynosiły jednak spodziewanego efektu.

AKTUALIZAJA:

Spotkanie rozpoczęło się z 65-minutowym opóźnieniem. Drużyna Polaka walczy o miejsce gwarantujące udział w grupowej fazie Ligi Mistrzów. Przebieg i aktualny rezultat derbów Turynu możesz śledzić TUTAJ.

Manuel Locatelli próbuje negocjować





