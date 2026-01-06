Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kuriozum w meczu Polaka. Gol za golem, minuta po minucie. Tak uderza gigant

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Juventus Turyn pokonał 3:0 US Sassuolo na jego terenie w 19. kolejce Serie A. W zespole pokonanych przez blisko 90 minut oglądaliśmy Sebastiana Walukiewicza. Reprezentant Polski nie zaliczył kompromitujących interwencji, nie można jednak tego samego powiedzieć o jego kolegach z drużyny. Beniaminek oddał komplet punktów na własne życzenie. Dzięki wygranej "Stara Dama" pozostaje w czołówce wyścigu o scudetto.

Dwóch piłkarzy walczących o piłkę na murawie, jeden gracz wykonuje ślizg, drugi drybluje i próbuje utrzymać kontrolę nad futbolówką, w tle widać sędziego na boisku.
Sebastian Walukiewicz (z lewej) kontra Kenan YildizMARCO BERTORELLOAFP

Wtorkowy wieczór w Serie A okazał się dla polskich defensorów udany tylko połowicznie. Roma z Janem Ziółkowskim w składzie wygrała na obiekcie Lecce 2:0. Powodów do satysfakcji nie miał natomiast Sebastian Walukiewicz, który w barwach Sassuolo próbował zatrzymać Juventus.

Konfrontacja ze "Starą Damą" okazała się dla beniaminka nader bolesna. Polak przebywał na murawie niemal całe spotkanie i nie zszedł poniżej przyzwoitego poziomu. Nie był jednak w stanie naprawić katastrofalnych błędów partnerów z zespołu.

Sussuolo - Juventus. Sebastian Walukiewicz nie zatrzymał giganta. Festiwal pomyłek w wykonaniu beniaminka

Ekipa Sassuolo trzymała się w pionie tylko przez pierwszy kwadrans. Zaraz potem fatalną interwencję w obronie zaliczył Tarik Muharemović. Uderzeniem głową zaskoczył własnego bramkarza.

Do przerwy utrzymał się rezultat 0:1. Po zmianie stron wystarczyły jednak dwa katastrofalne błędy gospodarzy, by padły kolejne bramki. W zasadzie akcja po akcji - w 62. i 63. minucie.

Pierwszy kiks defensorów beniaminka wykorzystał Fabio Moretti, a kropkę nad "i" postawił Jonathan David. W obu przypadkach Walukiewicz był tym, który jako ostatni mógł zapobiec katastrofie. Za każdym razem znajdował się jednak w beznadziejnym położeniu.

Zobacz również:

Mateusz Bogusz (nr 7) może niebawem wrócić do amerykańskiej MLS
Reprezentacja

To nie pomyłka. Dynamo składa ofertę za Polaka. Tego nie da się już zatrzymać

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Dzięki wygranej turyńczycy zastąpili na czwartej lokacie w tabeli Romę. Podobnie jak rzymianie, tracą trzy punkty do liderującego Interu Mediolan. Na koncie mają jednak rozegrane dwa mecze więcej.

    Sassuolo zajmuje miejsce w środku stawki. W bieżącym sezonie Walukiewicz zaliczył 18 gier w Serie A. Zanotował asystę i zobaczył cztery żółte kartki.

    Zobacz również:

    Karol Czubak ma za sobą dwa występy w reprezentacji Polski U-20
    Ekstraklasa

    Tego tylko brakowało. Niemcy wchodzą do gry. Chcą zabrać Polakom supersnajpera

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      Serie A Enilive
      19. Kolejka
      06.01.2026
      20:45
      Zakończony
      Tarik Muharemovic
      16' (sam.)
      Fabio Miretti
      62'
      Jonathan David
      63'
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      US Sassuolo
      Juventus
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      US Sassuolo
      0 - 3
      Juventus
      Posiadanie piłki
      45%
      55%
      Strzały
      6
      17
      Strzały celne
      2
      10
      Strzały niecelne
      4
      6
      Strzały zablokowane
      0
      1
      Ataki
      54
      85
      Lazio - Napoli. Skrót. WIDEO (Eleven Sports)Eleven Sports
      Grupa piłkarzy w jasnych strojach drużyny Juventus świętuje zdobycie bramki, jeden z zawodników jest mocno obejmowany przez kolegów z zespołu, wszyscy wyrażają radość i entuzjazm.
      Na obiekcie Sassuolo piłkarze "Starej Damy" bawili się wyśmienicie ELISABETTA BARACCHIPAP
      Mężczyzna w ciemnym płaszczu i czapce stoi przy linii bocznej stadionu, gestykulując szeroko rękoma, wyrażając silne emocje. W tle widać nieostre sylwetki kibiców oraz elementy infrastruktury sportowej.
      W roli dyrygenta Luciano Spalletti, szkoleniowiec JuventusuELISABETTA BARACCHIPAP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja