Kształtuje się przyszłość Milika. Zwrot akcji, niespodziewany ruch Juventusu

Dalsze losy w Juventusie powracającego do gry po długotrwałej przerwie Arkadiusza Milika wciąż pozostają niejasne - i wygląda na to, że nawet zarząd "Starej Damy" wciąż nie ma pewności co do tego, jak będzie wyglądać klubowy atak w przyszłej kampanii. Pojawiają się jednak przy tym coraz ciekawsze informacje dotyczące jednego z największych konkurentów Polaka w składzie "Bianconerich" - Dusana Vlahovicia. Włosi najwyraźniej szykują tu pewien zwrot akcji...