Koszmarny koniec sezonu Zielińskiego. Fatalny kiks, Polak antybohaterem

Inter Mediolan jest zdecydowanie największym wygranym tegorocznego sezonu we włoskiej piłce. Drużyna Piotra Zielińskiego po zaciętej walce ostatecznie zdołała sięgnąć po podwójną koronę. Najpierw na San Siro fetowano zdobycie kolejnego Scudetto, a kilka dni później Inter dołożył jeszcze triumf w Pucharze Włoch.

Dla Zielińskiego, który ma za sobą znakomity sezon, to już drugi tytuł mistrza Włoch w karierze. Gwiazda reprezentacji Polski zdobył również swój drugi Puchar Włoch w karierze. Polak przezwyciężył swoje problemy w klubie i w pewnym momencie stał się jednym z najważniejszych elementów w zespole Christiana Chivu.

W sobotnie popołudnie Inter rozegrał ostatni w tym sezonie ligowym mecz. Po drugiej stronie boiska stała Bologna. Taki pojedynek był nie lada gratką dla polskich kibiców, bowiem prócz Zielińskiego na murawie mogliśmy obserwować również Łukasza Skorupskiego. Bramkarz polskiej kadry wyleczył już uraz i wszystko wskazuje na to, że zostanie powołany przez Jana Urbana na nadchodzące sparingi.

Pechowe zagranie Piotra Zielińskiego. W efekcie samobójczy gol Polaka

Spotkanie rozpoczęło się zgodnie ze wszelkimi oczekiwaniami. Faworyzowany Inter objął prowadzenie w 22. minucie, gdy Skorupskiego precyzyjnym uderzeniem z rzutu wolnego pokonał Federico Dimarco. Bologna jednak wzięła się za odrabianie strat. Wyszło im to znakomicie, bo na przerwę schodzili z prowadzeniem 2:1 uzyskanym po trafieniach Federico Bernardeschiego i Tommaso Pobegi.

Największy szok mogliśmy przeżyć jednak tuż po przerwie. W 48. minucie Bologna wyszła z kolejnym atakiem. Futbolówka dograna z lewego skrzydła niechybnie zmierzała do niepilnowanego w polu karnym Lewisa Fergusona. Zagranie to próbował przeciąć Zieliński. Polak zrobił to jednak na tyle niefortunnie, że po jego zagraniu piłka skierowała się w stronę bramki. Rozpaczliwie interweniujący Josep Martinez nie zdążył zareagować, efektem czego była samobójcza bramka reprezentanta Polski.

Świeżo upieczony mistrz Włoch nie miał jednak zamiaru odpuścić swojemu przeciwnikowi zbyt łatwo. W efekcie spotkanie zakończyło się remisem 3:3. W ostatnich 30 minutach spotkania Skorupskiego zdołali pokonać jeszcze Francesco Pio Esposito oraz Andy Diouf. Bologna tym samym kończy sezon na ósmej pozycji i w przyszłej kampanii na pewno nie zagra w europejskich pucharach.

Piotr Zieliński

Łukasz Skorupski





