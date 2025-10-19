Koszmar polskiego kadrowicza. Wszedł z ławki. Po 6 minutach kibice dostali szału

W sobotę pierwszą bramkę w barwach FC Porto zdobył Jan Bednarek. Reprezentacyjny obrońa trafił do siatki w Pucharze Portugalii, przyczyniając się do wygranej 4:0 z CD Celoricense. Dzień później na listę strzelców wpisał się inny polski defensor Bartosz Bereszyński, tyle że... w zgoła innych okolicznościach.

33-letni obrońca wszedł do gry w 70. minucie meczu Palermo - Modeno. Miał pomóc w utrzymaniu korzystnego rezultatu. Gospodarze prowadzili wówczas 1:0 po golu Jacopa Segre sprzed przerwy.

Bereszyński w roli snajpera. Premierowy gol w Palermo nie przyniósł mu jednak chwały

Bereszyński po niespełna sześciu minutach wpakował piłkę do własnej bramki. Spotkanie zakończyło się remisem. Fani sycylijskiej ekipy nie kryli wściekłości.

Polak tego lata został na lodzie. Wypełnił kontrakt z Sampdorią i mie znalazł nowego pracodawcy. Dopiero 20 września został zatrudniony przez Palermo, występujące obecnie w Serie B. Kontrakt zawodnika obowiązuje do końca bieżącego sezonu.

Bereszyński pojawił się na murawie trzykrotnie. Za każdym razem wchodził z ławki rezerwowych. Na placu gry przebywał w sumie ledwie 45 minut.

W drużynie narodowej rozgrał do tej pory 58 spotkań. Po raz ostatni koszulkę z białym orłem założył w marcu tego roku, biorąc udział w wygranej potyczce z Maltą (2:0) w eliminacjach MŚ 2026. Co zrozumiałe, selekcjoner Jan Urban nie widzi dla niego miejsca w kadrze toczącej batalię o przyszłoroczny mundial.

Bartosz Bereszyński ANDRE WEENING / Orange Pictures / DPPI via AFP AFP

