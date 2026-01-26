Koszmar Jana Urbana. Filar zawodzi, Włosi grzmią. "Doprowadził do katastrofy"

Łukasz Skorupski wywalczył sobie miejsce w składzie reprezentacji Polski po tym, jak zakończenie kariery ogłosił Wojciech Szczęsny. 34-latek wiele długich lat czekał na swoją szansę w roli numeru jeden golkipera Biało-Czerwonych. Nie była to oczywista decyzja, bo na swoją okazję czekały dwa wielkie talenty.

Mowa oczywiście o Kamilu Grabarze i Marcinie Bułce (obecnie kontuzjowany przyp. red.). Obaj jawili się jako opcje na zdecydowanie dłuższy czas. Mimo tego zarówno Michał Probierz, jak i Jan Urban postawili na doświadczonego Skorupskiego. Ten do czasu spełniał oczekiwania.

Koszmar Skorupskiego. Urban może być załamany

Pokazywał dosłownie to, co oglądaliśmy co weekend w Serie A, gdzie ma swoją wyrobioną markę. Ostatnio nie przeżywa jednak dobrego czasu. Od końcówki listopada leczył kontuzję, a powrót jest dla niego bardzo trudny. W środku tygodnia popełnił kardynalny błąd w Lidze Europy, a weekend nie było lepiej.

W 22. kolejce Serie A Polak wrócił do wyjściowego składu w rozgrywkach ligowych i zakończył ten mecz z czerwoną kartką już w 56. minucie, gdy Bolonia prowadziła 2:0. Spotkanie skończyło się porażką gości 2:3 i i znacząco przyczynił się do tego właśnie Łukasz Skorupski.

Eurosport ocenił jego występ na ledwie 4,5 w dziesięciostopniowej skali. To rzecz jasna najniższa nota w drużynie. Katastrofa Bolonii zaczęła się od niego: po błędzie w Lidze Europy Polak został również wyrzucony z boiska. Trudny okres" - czytamy w uzasadnieniu na "Eurosport.it".

Taką samą notę wystawili Polakowi dziennikarze "calciomercato.com". "Pierwsza interwencja w 52. minucie, wcale nie taka oczywista, po strzale Otoi. Potem jednak doprowadza do katastrofy i fauluje Vitinhę: żółta kartka prawdopodobnie by wystarczyła, ale sam faul był okropny" - podsumowano.

Przeciwwagą dla Skorupskiego w ten weekend był Kamil Grabara, który obronił rzut karny i został oceniony bardzo wysoko przez niemieckie media. Trudno nie patrzeć już w tym momencie w kierunku meczów barażowych, które rozpoczną się za prawie równo dwa miesiące od dziś.

Łukasz Skorupski został wybrany najlepszym pilkarzem Bolonii w starciu z Lille Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP - Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Serie A. Łukasz Skorupski w doskonałym stylu wybronił strzał Che Adamsa Gabriele Maricchiolo / NurPhoto / NurPhoto via AFP - x.com/ELEVENSPORTSPL AFP

Na zdjęciu fatalnie interweniujący w meczu z Genoą Łukasz Skorupski oraz selekcjoner Jak Urban Domenic Aquilina / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Eleven Sports AFP

