Koszmar Jana Urbana. Filar zawodzi, Włosi grzmią. "Doprowadził do katastrofy"
W ostatnich latach pozycja bramkarza w reprezentacji Polski nie była żadnym problemem. Grali tam bowiem właściwie na zmianę Wojciech Szczęsny i Łukasz Fabiański, a więc golkiperzy klasy światowej. Po odejściu na emeryturę Szczęsnego rozpoczął się casting na nowy numer jeden. Ten wygrał Łukasz Skorupski, ale ostatnio przy jego nazwisku pojawia się coraz więcej znaków zapytania. W 22. kolejce Serie A dostarczył kolejnego bólu głowy. "Katastrofa Bolonii zaczęła się od niego" - grzmią Włosi.
Łukasz Skorupski wywalczył sobie miejsce w składzie reprezentacji Polski po tym, jak zakończenie kariery ogłosił Wojciech Szczęsny. 34-latek wiele długich lat czekał na swoją szansę w roli numeru jeden golkipera Biało-Czerwonych. Nie była to oczywista decyzja, bo na swoją okazję czekały dwa wielkie talenty.
Mowa oczywiście o Kamilu Grabarze i Marcinie Bułce (obecnie kontuzjowany przyp. red.). Obaj jawili się jako opcje na zdecydowanie dłuższy czas. Mimo tego zarówno Michał Probierz, jak i Jan Urban postawili na doświadczonego Skorupskiego. Ten do czasu spełniał oczekiwania.
Koszmar Skorupskiego. Urban może być załamany
Pokazywał dosłownie to, co oglądaliśmy co weekend w Serie A, gdzie ma swoją wyrobioną markę. Ostatnio nie przeżywa jednak dobrego czasu. Od końcówki listopada leczył kontuzję, a powrót jest dla niego bardzo trudny. W środku tygodnia popełnił kardynalny błąd w Lidze Europy, a weekend nie było lepiej.
W 22. kolejce Serie A Polak wrócił do wyjściowego składu w rozgrywkach ligowych i zakończył ten mecz z czerwoną kartką już w 56. minucie, gdy Bolonia prowadziła 2:0. Spotkanie skończyło się porażką gości 2:3 i i znacząco przyczynił się do tego właśnie Łukasz Skorupski.
Eurosport ocenił jego występ na ledwie 4,5 w dziesięciostopniowej skali. To rzecz jasna najniższa nota w drużynie. Katastrofa Bolonii zaczęła się od niego: po błędzie w Lidze Europy Polak został również wyrzucony z boiska. Trudny okres" - czytamy w uzasadnieniu na "Eurosport.it".
Taką samą notę wystawili Polakowi dziennikarze "calciomercato.com". "Pierwsza interwencja w 52. minucie, wcale nie taka oczywista, po strzale Otoi. Potem jednak doprowadza do katastrofy i fauluje Vitinhę: żółta kartka prawdopodobnie by wystarczyła, ale sam faul był okropny" - podsumowano.
Przeciwwagą dla Skorupskiego w ten weekend był Kamil Grabara, który obronił rzut karny i został oceniony bardzo wysoko przez niemieckie media. Trudno nie patrzeć już w tym momencie w kierunku meczów barażowych, które rozpoczną się za prawie równo dwa miesiące od dziś.