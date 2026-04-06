Kolejna szansa dla Milika, ależ próba Polaka. Stadion zamarł. Juventus coraz bliżej szczęścia

Rafał Sierhej

Juventus pozostaje "żywy" w walce o udział w Lidze Mistrzów w sezonie 2026/2027, aby jednak nie stracić kontaktu z rywalami "Stara Dama" musi dalej wygrywać. W 31. kolejce Serie A do Turynu przyleciała Genoa. Gospodarze od początku dominowali i ostatecznie wygrali 2:0, a dużą uwagę skupił na sobie Arkadiusz Milik, który popisał się niewiarygodną próbą z kilkudziesięciu metrów.

Arkadiusz Milik — DeFodi Images/Getty Images

Juventus wykaraskał się już z kłopotów, w które wpadł w lutym. Wówczas "Stara Dama" miała problem z wygraniem meczu, co sprawiło, że znacznie spadła w tabeli Serie A. Złe czasy zdają się być już za ekipą z Piemontu. Marzec dla Juventusu był całkiem udany, bo zakończył się bez żadnej porażki.

Koszmarne męki, później deklasacja w meczu Pajor. Trzy gole w 10 minut. Polka o krok od tytułu

Dzięki temu sytuacja "Starej Damy" poprawiła się znacząco i do przerwy na reprezentację ekipa z Turynu podchdodziła z dużym optymizmem. Tym bardziej, że rywal, z którym przyszło się Juventusowi mierzyć na początku kwietnia był raczej z kategorii tych mniej wymagających przeciwników.

Co za próba Milika. O tym strzale będzie głośno

Mowa o Genoi, która w tabeli Serie A plasuje się w drugiej połowie, ale przed meczem nie musiała obawiać się o spadek z ligi. Oczywistym było więc, że do spotkania 31. serii Serie A w roli faworyta podchodził Juventus. Kolejny raz na ławce rezerwowych znalazło się miejsce dla Arkadiusza Milika.

Juventus bardzo szybko otworzył wynik spotkania. Skuteczność z meczów reprezentacyjnych podtrzymał środkowy obrońca "Starej Damy" - Bremer. Brazylijczyk już w czwartej minucie strzelił pierwszego gola, wykorzystując dogranie od Kelly'ego. Od tego momentu gospodarzom grało się łatwiej.

Atak na polskiego arbitra. Nie mógł się bronić. Sędziował szlagier kolejki

Na drugie trafienie Juventus długo czekać nie musiał. To "przyszło" w 17. minucie. Tym razem na listę strzelców wpisał McKennie. Do przerwy Juventus prowadził 2:0 i mógł ze spokojem wyczekiwać dalszej części rywalizacji. W tej pojawił się ważny polski akcent. W 67. minucie na murawę wszedł bowiem Milik.

Polak w 82. minucie zdecydował się na szaloną próbę. Milik był ustawiony w kole środkowym i mimo tego po przejęciu piłki kopnął w kierunku bramki gości. Piłka leciała z naprawdę dobrą trajektorią, na tyle, że golkiper rywali musiał się mocno wysilić, żeby przenieść ją nad poprzeczką. O tej próbie będzie głośno.

Arkadiusz Milik w Juventusie — Grzegorz Wajda/REPORTER East News
Arkadiusz Milik — Marco Canoniero/Shutterstock/PAP/East News
Arkadiusz Milik — MARCO BERTORELLO/AFP/East News
Andrey Rublev - Nuno Borges. Skrót meczu. WIDEOPolsat Sport

