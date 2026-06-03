Plaga poważnych kontuzji przez lata mocno wyhamowała piłkarski rozwój Arkadiusza Milika. W 2023 roku napastnik z kraju nad Wisłą zasilił szeregi włoskiego Juventusu. Ruch ten miał mu umożliwić odbudowanie kariery. Niestety, to właśnie we Włoszech doświadczył on kolejnego zdrowotnego koszmaru.

Od czasu zasilenia szeregów "Starej Damy" Milik spędził w klubowym szpitalu... ponad 730 dni. Łącznie w barwach ekipy z Turynu rozegrał on dotychczas 77 oficjalnych spotkań. Tak dramatyczna sytuacja sprawiła, że włodarze Juventusu stracili resztki cierpliwości. W mediach coraz częściej pojawiają się informacje, wedle których pracodawcy Milika bardzo poważnie rozważają rozwiązanie umowy z Polakiem.

Nieoczekiwane doniesienia z obozu Juventusu. Pożegnają napastnika

Pozycja napastnika w przypadku Juventusu nie jest obsadzona zbyt dobrze. Jedną z głównych "9" tej ekipy był w ostatnich latach Dusan Vlahović. Mimo dość długiej pauzy (kontuzja przywodzicieli) serbski snajper rozegrał w tym sezonie 23 spotkania, zdobywając łącznie 10 goli oraz 2 asysty.

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Obecny kontrakt Vlahovicia obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Okazuje się, że to właśnie tego dnia nastąpi oficjalny pożegnanie się z serbskim napastnikiem. O całej sytuacji poinformował światowej sławy dziennikarz sportowy Fabrizio Romano.

- Dusan Vlahović odejdzie z Juventusu jako wolny agent tego lata, informacje te potwierdza klub - pisze wspomniany dziennikarz.

Przytoczona została także wypowiedź Giorgio Chielliniego, który obecnie jest jednym z dyrektorów sportowych Juventusu. Wyraził on ogromny żal z konieczności pożegnania się z Vlahoviciem. Jednocześnie Chiellini przyznał również, że wymagania finansowe zawodnika są zbyt wygórowane.

Warto przypomnieć, że w 2022 roku turyński zespół zapłacił za Vlahovicia aż 85 milionów euro. Już za kilkadziesiąt dni zawodnik opuści natomiast szeregi "Starej Damy" całkowicie za darmo. Dla zespołu będzie to spore fiasko finansowe oraz wizerunkowe.

Dusan Vlahović Isabella BONOTTO / AFP AFP

Arkadiusz Milik Danilo Di Giovanni AFP

Dušan Vlahović AFP





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