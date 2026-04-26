Klincz gigantów w Serie A. Zaciekła batalia o LM. Zwycięski gol "skasowany"

Łukasz Żurek

AC Milan zremisował bezbramkowo z Juventusem Turyn w 34. kolejce Serie A. Konfrontacja gigantów rozczarowała nawet koneserów. Przed przerwą piłka znalazła się w bramce gospodarzy - arbiter gola słusznie nie uznał, odgwizdując ofsajd. Oba zespoły zachowują lokaty premiowane startem w fazie grupowej Champions League. Ale w wyścigu o tytuł mistrza Włoch nie biorą już udziału.

Rafael Leao wykonuje zwód, odbijając piłkę klatką piersiową w koszulce Milanu podczas meczu
Rafael Leao, jedno z kluczowych ogniw ofensywnych MilanuSTEFANO RELLANDINI AFP

Jeszcze kilka tygodni wstecz wydawało się, że oba zespoły do końca będą walczyć o scudetto. W tej chwili to nieaktualne. Otwierający tabelę Inter Mediolan praktycznie jest już poza zasięgiem reszty stawki.

Milan i Juventus zajmowały przed tym spotkaniem odpowiednio trzecią i czwartą lokatę. By zachować dwie ostatnie pozycje gwarantujące start w Lidze Mistrzów, na finiszu sezonu nie można sobie pozwolić na potknięcia. O awans do elitarnych rozgrywek walczą jeszcze Como i Roma - w bardzo bliskim dystansie.

Milan - Juventus. Szachy na San Siro. Szlagier Serie A rozczarował nawet koneserów

W jesiennym starciu gigantów w Turynie padł bezbramkowy remis. Bliżej triumfu byli Mediolańczycy. Rzutu karnego nie wykorzystał jednak w tamtym spotkaniu Christian Pulisic.

Już pierwszy kwadrans rewanżowej potyczki pokazał, że tym razem również trudno będzie o gole. Obie strony skupiły się głównie na destrukcji. Akcje ofensywne kończyły się zwykle jeszcze przed polem karnym.

W 38. minucie piłka znalazła się w bramce Milanu. Arbiter trafienia jednak nie uznał. Analiza VAR wykazała, że Khephren Thuram znajdował się na pozycji spalonej.

W odpowiedzi groźnie uderzał Francisco Conceicao. Na posterunku był jednak Mike Maignan. Bramkarz reprezentacji Francji skutecznie interweniował w tej sytuacji... klatką piersiową.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Lewandowski przeciągnął strunę. Ten klub już nie czeka. Uruchomiono plan B

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie. W tym "spektaklu" było w zasadzie wszystko poza futbolem. Publika na San Siro nie dostała nic, co mogłoby licować z hitem kolejki.

Ale podobnie jak w pierwszej części sezonu - znów bliższy pełnej puli był Milan. Przed szansą zdobycia bramki gospodarze stanęli po szybkiej kontrze finalizowanej przez Alexisa Saelemaekersa. Jego strzał zatrzymał się jednak na słupku.

Później widownia podniosła się z miejsc jeszcze tylko raz, gdy w samej końcówce doszło do niebezpiecznie wyglądającego zderzenia głowami Luki Modricia i Manuela Locatellego. Po tym incydencie Chorwat musiał opuścić murawę.

Remis oznacza status quo. Milan zostaje na trzeciej pozycji z trzema punktami przewagi nad "Starą Damą". Traci tylko dwa "oczka" do drugiego w tabeli Napoli, ale... do końca sezonu musi się oglądać za siebie.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
La Liga

Lewandowski odebrał wiadomość. Hitowy transfer coraz bliżej. Już szukają domu

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
Serie A Enilive
34. Kolejka
26.04.2026
20:45
Zakończony
Wszystko o meczu

Składy drużyn

AC Milan
Juventus
Rezerwowi

Statystyki meczu

AC Milan
0 - 0
Juventus
Posiadanie piłki
43%
57%
Strzały
8
10
Strzały celne
1
5
Strzały niecelne
5
3
Strzały zablokowane
2
2
Ataki
77
106
zacięta walka o piłkę między zawodnikiem w czarno-czerwonej koszulce a dwoma piłkarzami w biało-czarnych strojach na tle wypełnionych trybun stadionu, dynamiczne ruchy i napięcie sytuacji podkreślają intensywność meczu
Khephren Thuram (pierwszy z lewej) trafił do bramki Milan, ale uderzał z pozycji spalonejMATTEO BAZZI PAP
piłkarz w czarno-czerwonej koszulce leży na murawie z wykrzywioną twarzą, trzymając się za bok, co może sugerować ból lub uraz podczas meczu
Alexis Saelemaekers nie mógł odżałować zmarnowanej szansy ANDREA DIODATOAFP
piłkarz w czerwono-czarnej koszulce AC Milan przykłada worek z lodem do twarzy, wokół niego znajdują się członkowie sztabu medycznego ubrani na czerwono
Luka Modrić nie dotrwał do końcowego gwizdka STEFANO RELLANDINI AFP
Genoa - Calcio Como. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja