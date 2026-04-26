Klincz gigantów w Serie A. Zaciekła batalia o LM. Zwycięski gol "skasowany"

Jeszcze kilka tygodni wstecz wydawało się, że oba zespoły do końca będą walczyć o scudetto. W tej chwili to nieaktualne. Otwierający tabelę Inter Mediolan praktycznie jest już poza zasięgiem reszty stawki.

Milan i Juventus zajmowały przed tym spotkaniem odpowiednio trzecią i czwartą lokatę. By zachować dwie ostatnie pozycje gwarantujące start w Lidze Mistrzów, na finiszu sezonu nie można sobie pozwolić na potknięcia. O awans do elitarnych rozgrywek walczą jeszcze Como i Roma - w bardzo bliskim dystansie.

Milan - Juventus. Szachy na San Siro. Szlagier Serie A rozczarował nawet koneserów

W jesiennym starciu gigantów w Turynie padł bezbramkowy remis. Bliżej triumfu byli Mediolańczycy. Rzutu karnego nie wykorzystał jednak w tamtym spotkaniu Christian Pulisic.

Już pierwszy kwadrans rewanżowej potyczki pokazał, że tym razem również trudno będzie o gole. Obie strony skupiły się głównie na destrukcji. Akcje ofensywne kończyły się zwykle jeszcze przed polem karnym.

W 38. minucie piłka znalazła się w bramce Milanu. Arbiter trafienia jednak nie uznał. Analiza VAR wykazała, że Khephren Thuram znajdował się na pozycji spalonej.

W odpowiedzi groźnie uderzał Francisco Conceicao. Na posterunku był jednak Mike Maignan. Bramkarz reprezentacji Francji skutecznie interweniował w tej sytuacji... klatką piersiową.

Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie. W tym "spektaklu" było w zasadzie wszystko poza futbolem. Publika na San Siro nie dostała nic, co mogłoby licować z hitem kolejki.

Ale podobnie jak w pierwszej części sezonu - znów bliższy pełnej puli był Milan. Przed szansą zdobycia bramki gospodarze stanęli po szybkiej kontrze finalizowanej przez Alexisa Saelemaekersa. Jego strzał zatrzymał się jednak na słupku.

Później widownia podniosła się z miejsc jeszcze tylko raz, gdy w samej końcówce doszło do niebezpiecznie wyglądającego zderzenia głowami Luki Modricia i Manuela Locatellego. Po tym incydencie Chorwat musiał opuścić murawę.

Remis oznacza status quo. Milan zostaje na trzeciej pozycji z trzema punktami przewagi nad "Starą Damą". Traci tylko dwa "oczka" do drugiego w tabeli Napoli, ale... do końca sezonu musi się oglądać za siebie.

Statystyki meczu AC Milan 0 - 0 Juventus Posiadanie piłki 43% 57% Strzały 8 10 Strzały celne 1 5 Strzały niecelne 5 3 Strzały zablokowane 2 2 Ataki 77 106

Khephren Thuram (pierwszy z lewej) trafił do bramki Milan, ale uderzał z pozycji spalonej

Alexis Saelemaekers nie mógł odżałować zmarnowanej szansy

Luka Modrić nie dotrwał do końcowego gwizdka

