Kapitalny sezon, teraz takie ogłoszenie. Zieliński tylko na to czekał

Piłkarze Interu Mediolan mimo braku sukcesu w europejskich pucharach z pewnością nie kończyli sezonu 2025/2026 w złych humorach - Piotr Zieliński oraz jego koledzy sięgnęli bowiem w Italii po podwójną koronę.

"Nerazzurri" na początku maja najpierw przypieczętowali sobie mistrzostwo kraju, notabene drugie w ciągu ostatnich trzech kampanii, a następnie też zatriumfowali w Pucharze Włoch, pokonując w finale rozgrywek rzymskie Lazio.

Architektem tych triumfów był bez dwóch zdań Cristian Chivu - menedżer przejął stery w IM w czerwcu 2025 roku i jego zatrudnienie okazało się dobrą inwestycją ze strony zarządu klubu z Lombardii.

W ostatnim czasie głośno przy tym było o potencjalnej prolongacie umowy Rumuna - i potwierdzenie w tej sprawie nadeszło wieczorem 18 czerwca. Nowy kontrakt Chivu z Interem ma być ważny do czerwca 2028 roku.

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"Historia Cristiana Chivu jest naprawdę wyjątkowa: to historia naznaczona pasją i poświęceniem, opowieść o niezapomnianych i przełomowych momentach. To historia zakorzeniona w barwach 'Nerazzurrich', z klubem obecnym na każdym etapie życia trenera, tak jak miało to miejsce, gdy Chivu został mianowany trenerem Interu 9 czerwca 2025 roku" - padło w oficjalnym serwisie Mediolańczyków.

Warto bowiem przypomnieć, że wcześniej 45-latek prowadził też młodzieżówkę IM, a za czasów swej kariery piłkarskiej spędził siedem lat na Stadio Giuseppe Meazza, odwieszając buty na kołek jako gracz "Czarno-Niebieskich" w roku 2014.

Kolejny rozdział tej historii Chivu zacznie pisać w weekend 22-23 sierpnia - to właśnie wówczas jego podopieczni, w tym zapewne i "Zielu", zmierzą się z Monzą w pierwszej kolejce nowej odsłony zmagań w ramach Serie A.

Na zdjęciu Piotr Zieliński i trener Cristian Chivu Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Piotr Zieliński Marco Canoniero/Shutterstock East News

Piotr Zieliński IPA Sport/ABACA East News





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