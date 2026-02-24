Kapitalne wieści ws. Milika, Włosi ogłaszają. Ta scena mówi wszystko
Gdyby zapytać polskich sympatyków futbolu o to, który z piłkarzy wywodzących się z naszego kraju okazywał się w ostatnich latach wyjątkowym pechowcem, to wielu z nich zapewne bez zastanowienia wskazałoby na Arkadiusza Milika. Napastnik od blisko dwóch lad zmaga się z serią kontuzji uniemożliwiających mu grę - teraz jednak w sprawie futbolisty nadeszły pokrzepiające wieści.
7 czerwca 2024 roku Arkadiusz Milik wyszedł na murawę warszawskiego PGE Narodowego, by wziąć udział w sparingu reprezentacji Polski z kadrą Ukrainy - meczu, który miał stanowić sprawdzian dla "Biało-Czerwonych" przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy.
Napastnik na boisku spędził jednak... zaledwie kilka minut, po czym z powodu kontuzji musiał zostać zastąpiony przez Kacpra Urbańskiego. Jak się okazało tamten dzień i tamto spotkanie było początkiem drogi przez mękę sportowca.
Przez blisko dwa lata Milik zaledwie trzykrotnie zasiadał na ławce rezerwowych i ani razu nie wystąpił w oficjalnym spotkaniu - zarówno w drużynie narodowej, jak i w ekipie Juventusu. Wszystko przez stałe łapanie kolejnych urazów, które kompletnie "rozregulowały" karierę 31-latka.
W kadrze meczowej "Bianconerich" gracz znalazł się po raz ostatni w grudniu, po czym zaczął mieć problemy z łydką. Teraz jednak w końcu nadeszły dobre wieści ws. byłego zawodnika Napoli, Olympique Marsylia czy Ajaxu.
Arkadiusz Milik wrócił do treningu na boisku. Iskra nadziei na powrót Polaka do gry znów została wykrzesana
Marco Baridon, dziennikarz portalu JuventusNews24.com, zaprezentował w sieci krótkie wideo na którym widać, że w ten wtorek Milik powrócił do treningu na murawie. Simone Bernabei z serwisu "TuttMercatoWeb" podał zaś, że Polak po krótkim przygotowaniu indywidualnym dołączył do ćwiczeń z resztą ekipy "Juve".
Oczywiście od tego momentu droga piłkarza do powrotu do faktycznej gry będzie jeszcze długa, natomiast należy ściskać kciuki za tym, by snajpera "Biało-Czerwonych" tym razem ominęły wszelkie niedogodności...
Juventus wciąż walczy o tytuły w Lidze Mistrzów i Serie A
Turyński Juventus na ten moment walczy jeszcze na dwóch futbolowych frontach - w Lidze Mistrzów oraz, oczywiście, w Serie A, gdzie na ten moment zajmuje szóstą lokatę. Umowa Arkadiusza Milika ze "Starą Damą" ważna jest jeszcze do 2027 roku.