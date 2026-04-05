Kanonada w hicie Serie A. Padło siedem goli. Zieliński z Ziółkowskim w akcji

Łukasz Żurek

Inter Mediolan rozgromił Romę 5:2 w ostatnim niedzielnym meczu Serie A. Gospodarze otworzyli wynik spotkania już w drugiej minucie. Potem ani przez moment ich dominacja nie podlegała dyskusji. Dzięki wygranej umocnili się na pozycji lidera i pewnie zmierzają po scudetto. W ekipie zwycięzców od pierwszej minuty zagrał Piotr Zieliński, notując asystę. Jan Ziółkowski pojawił się na murawie w końcówce, gdy rezultat konfrontacji był już ustalony.

Piotr Zieliński otoczony przez kolegów z Interu po asyście przy golu Calhanoglu w meczu z Romą.
Piotr Zieliński asystował przy bramce Hakana Calhanoglu na 2:1STEFANO RELLANDINI AFP

Inter przystępował do tego spotkania z pozycji niekwestionowanego lidera. Kolejne punkty mały umocnić ekipę Cristiana Chivu na szczycie tabeli. Rzymianie mieli nieco inny cel - chodziło o doścignięcie grupy walczącej o miejsca premiowane startem w Lidze Mistrzów.

W ekipie gospodarzy od pierwszej minuty zagrał Piotr Zieliński. W ostatnich tygodniach znajduje się w wybornej formie, decyzja trenera nie mogła być inna. W szeregach Romy na ławce usiadł Jan Ziółkowski.

Jakub Kamiński na ustach Niemców po ostatnim popisie. Naprawdę to o nim napisali

Błyskawiczny cios w szlagierze Serie A. Inter rozpoczyna demontaż już w 2. minucie gry

Nie minęło 120 sekund rywalizacji, a mediolańczycy prowadzili 1:0. Podanie Marcusa Thurama strzałem bez przyjęcia sprzed pola bramkowego na gola zamienił Lautaro Martinez. Argentyński mistrz świata zanotował w ten sposób fantastyczny powrót - z powodu urazu mięśniowego poprzednie spotkanie w Serie A rozegrał w połowie lutego.

Ekipa ze stolicy wychodziła z szoku przez dobre 20 minut. Dopiero wtedy groźnie głową uderzał Donyell Malen. Fantastyczną interwencją niebezpieczeństwo zażegnał jednak Yann Sommer.

Od tej pory Roma nabrała większej pewności siebie. Ale do wyrównania doszło dopiero pięć minut przed końcem podstawowego czasu gry pierwszej połowy. Centrę ze skrzydła wykończył strzałem głową z pięciu metrów Gianluca Mancini i było 1:1.

Ale na przerwę "Nerrazzuri" i tak schodzili z prowadzeniem. Już w doliczonym czasie w środku pola piłkę od Zielińskiego otrzymał Hakan Calhanoglu. Huknął fenomenalnie sprzed pola karnego. Mile Svilar nie miał nic do powiedzenia.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

To już trzęsienie ziemi, spadły 3 głowy. Wraca temat "Lewego". Ani kroku w tył

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

Cokolwiek działo się w przerwie w szatni gości, straciło znaczenie w pierwszych 10 minutach drugiej połowy. W tym okresie Inter podwyższył prowadzenie na 4:1. To już był nokaut.

W roli głównej wystąpił Thuram. Najpierw po raz kolejny asystował przy bramce Martineza, a chwilę potem uderzył nie do obrony głową po kornerze wykonywanym przez Calhanoglu. W tym momencie zagadką pozostawały jedynie rozmiary klęski "Giallorossich".

Dalszego pogromu jednak nie było. Na trafienie Nicolo Barelli odpowiedział jeszcze Lorenzo Pellegrini i szlagier skończył się rezultatem 5:2. Dominacja ekipy ze stolicy Lombardii ani przez moment nie podlegała dyskusji.

Zieliński został zmieniony w 76. minucie. Pięć minut później na placu gry pojawił się Ziółkowski.

Dzięki wygranej Inter ma już dziewięć punktów przewagi nad drugim w tabeli Milanem. Rozegrał do tej pory jeden mecz więcej. Wydaje się, że scudetto w tym sezonie nie ma prawa trafić w inne ręce.

Zobacz również:

Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski
Reprezentacja

Urban odarty ze złudzeń. Nie będzie tak, jak wszyscy mówili. Nagły zwrot akcji

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
Serie A Enilive
31. Kolejka
05.04.2026
20:45
Zakończony
Lautaro Martinez
2' , 52'
Hakan Calhanoglu
45+-2'
Marcus Thuram
55'
Nicolo Barella
63'
Gianluca Mancini
40'
Lorenzo Pellegrini
70'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Inter Mediolan
AS Roma
Rezerwowi

Statystyki meczu

Inter Mediolan
5 - 2
AS Roma
Posiadanie piłki
55%
45%
Strzały
17
9
Strzały celne
9
3
Strzały niecelne
4
5
Strzały zablokowane
4
1
Ataki
99
98
piłkarz w niebiesko-czarnej koszulce Interu Mediolan świętuje strzelenie gola, przykładając dłoń do ucha i biegnąc po murawie na tle rozmytego stadionu
Po kontuzji Lautaro Martineza nie ma już śladu MATTEO BAZZI PAP
Dwóch piłkarzy Interu Mediolan w niebiesko-czarnych koszulkach świętuje zdobycie gola, obejmując się; jeden z nich z szerokim uśmiechem unosi rękę i wskazuje palcem w górę.
Nicolo Barella (z lewej) i Marcus Thuram też trafili na listę strzelców MATTEO BAZZI PAP
Piłkarz w niebiesko-czarnej koszulce z numerem 7 prowadzi piłkę po zielonej murawie podczas meczu, skupiwszy wzrok na kierunku podania.
Piotr Zieliński tym razem tylko w roli asystenta TIZIANO BALLABIOAFP
Muniek Staszczyk i Roman Kosecki zaśpiewali razem! Znana piosenka w studiu Polsatu Sport (WIDEO)Polsat Sport

