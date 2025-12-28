Kadrowicze Urbana na ustach Włochów. Osąd zapadł tuż po ostatnim gwizdku

Rola Piotra Zielińskiego oraz Nicoli Zalewskiego w reprezentacji Polski prowadzonej przez Jana Urbana jest nieoceniona. "Biało-czerwoni" już w marcu stoczą ostateczny bój o wyjazd na mistrzostwa świata. W półfinale baraży rywalem Polaków będzie Albania, a w potencjalnym finale Ukraina lub Szwecja. W przypadku awansu na mundial zmierzymy się w grupie z Holandią, Japonią oraz Tunezją.

Zalewski i Zieliński w poprzednim sezonie dzielili ze sobą szatnię Interu Mediolan. Latem jednak sytuacja Polaków mocno się skomplikowała. Mający problemy ze zdrowiem Zieliński był "na wylocie" z Interu, a dopiero jesienią nawiązał walkę o wyjściowy skład klubu z Mediolanu. Środkowy pomocnik otrzymał więcej szans na grę od Christiana Chivu, lecz wciąż nie jest powiedziane, jaka go czeka przyszłość.

Zalewski natomiast został najpierw wykupiony z AS Roma, lecz szybko został sprzedany do Atalanty. Początki były naprawdę obiecujące, a Polak błysnął m.in. golem i asystą w ligowym starciu z Lecce. Z czasem jednak 23-latek zaczynał tracić swoją pozycję, wchodząc na boisko głównie z ławki rezerwowych. Nie bez znaczenia przy tym wszystkim były oczywiście kontuzja oraz zmiana trenera.

"Polski mecz" we włoskiej Serie A. Ważny wieczór dla Jana Urbana

W niedzielny wieczór kibice polskiej reprezentacji mieli przed sobą nie lada gratkę. Atalanta grała u siebie z Interem, a zarówno Zalewski, jak i Zieliński rozpoczęli mecz w wyjściowych składach swoich drużyn. Długimi fragmentami ten mecz nie porywał, lecz finalnie lepszy okazał się wicemistrz Włoch. W 65. minucie fatalny błąd defensywy Atalanty wykorzystał Lautaro Martinez.

Obaj Polacy mieli w tym spotkaniu momenty, w których znajdowali się w centrum uwagi. W pierwszej części Zieliński był bliski zanotowania "asysty drugiego stopnia". Jego dogranie do Martineza zapoczątkowało akcję, którą wykończył Marcus Thuram. Sędzia jednak tego gola nie uznał, dopatrując się pozycji spalonej Argentyńczyka.

Po przerwie Atalanta miała moment, w którym mogła osiągnąć przewagę. W pewnej chwili Zalewski uwolnił się na lewym skrzydle i stanął w sytuacji sam na sam z bramkarzem Interu. Niestety, Polak uderzył słabo i wprost w interweniującego Yanna Sommera. Szwajcara chwilę później pokonał jeden z rywali, jednak ponownie do akcji wkroczył sędzia. Tym razem na spalonym znalazł się właśnie Zalewski.

Zalewskiego w 65. minucie zastąpił Lorenzo Bernasconi. Zmagający się ze skurczami Zieliński opuścił murawę w 83. minucie. Zmienił go Davide Frattesi. Inter dzięki tej wygranej zakończy 2025 rok na pozycji lidera Serie A. Atalanta jest dopiero dziesiąta.

Włosi nie mieli złudzeń. Tak pisali o Polakach tuż po zakończonym meczu

Włoskie media ochoczo wzięły pod lupę występy reprezentantów Polski. Obserwując kolejne opinie wygłaszane przez tamtejszych dziennikarzy, mamy prawo do nieśmiałego optymizmu.

Według "Tuttomercatoweb" Zieliński zagrał przyzwoite zawody, zasługując na notę 6,5. W jego przypadku doceniono przede wszystkim utrzymywanie dobrej dyspozycji. Kolejny dobry występ tylko potwierdził, że Piotr jest jednym z ważniejszych ogni drużyny Christiana Chivu.

W podobnym tonie pomocnika Interu ocenili portale 90min.com, "leggo.it", "sport.virgilio.it", "ilmessaggero.it" oraz włoski Eurosport - również ich zdaniem Polak zasłużył na ocenę 6,5. Postawa Zielińskiego została dostrzeżona także przez "interlive.it". Klubowe medium stwierdziło, że as polskiej kadry prezentuje znakomitą jakość gry oraz rozdawanych podań. Natomiast włoski "goal.com" oraz dziennik "Il Mattino" wycenili występ Zielińskiego na "szóstkę".

W przypadku Zalewskiego kolejni dziennikarze również byli ze sobą zgodni. Skrzydłowy polskiej kadry zanotował w starciu z Interem solidny występ, który oceniono na notę "6". Takiego zdania byli dziennikarze "Tuttomercatoweb", włoskiej odsłony "goal.com", dziennika "Il Mattino", tamtejszego Eurosportu oraz "ilmessaggero.it".

Pierwszy z portali stwierdził, że Zalewski rozpoczął mecz z "zaciągniętym hamulcem ręcznym", lecz z czasem się rozkręcił obnażając braki w defensywie Luisa Henrique. Doceniono także dogranie Zalewskiego do Gianluki Scamacci. W podobnym tonie komentarz umieszczono w Eurosporcie.

