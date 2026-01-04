Kadrowicze Urbana na językach Włochów. Wszystko po tym, co zrobili w meczu Serie A

Włoska Serie A to dość popularny kierunek dla piłkarzy z kraju nad Wisłą. Dowodzi tego obecność kilku kadrowiczów Jana Urbana, którzy na co dzień reprezentują barwy czołowych ekip ze słonecznej Italii.

Z tego też względu, co jakiś czas możemy być świadkami "polskich pojedynków" w Serie A. Taka sytuacja miała miejsce 3 stycznia, kiedy to naprzeciw siebie stanęli piłkarze Atalanty Bergamo oraz AS Romy. W pierwszej z wymienionych ekip gra obecnie Nicola Zalewski, natomiast barwy zespołu z Wiecznego Miasta od pewnego czasu reprezentuje Jan Ziółkowski.

Obaj pojawili się na murawie podczas sobotniego hitu Serie A. W meczu tym nieco bardziej zapisał się Zalewski, bowiem zaliczył on asystę przy jedynym tego dnia golu. Ziółkowski stanowił natomiast element dość niestabilnej defensywy swojego zespołu. Trener Rzymian ostatecznie zdecydował się jednak ściągnąć polskiego obrońcę w przerwie meczu.

"Polski pojedynek" w Serie A. Tak Włosi ocenili występ Zalewskiego i Ziółkowskiego

Naturalnie, po zakończeniu spotkania włoscy dziennikarze postanowili przyjrzeć się występom poszczególnych zawodników, biegającym na murawie w meczu Atalanty z Romą. Analizie poddani zostali również Polacy.

Według ekspertów z portalu "tuttomercatoweb" Zalewski zasłużył na notę 6.5 (w dziesięciostopniowej skali). Włosi podkreślili wysoką jakość oraz widoczną intensywność w grze reprezentanta Atalanty. W oczach tych samych dziennikarzy Ziółkowski oceniony został na 5.5. Ich zdaniem młody defensor rozgrywał niezły mecz, jednak w końcowej fazie pierwszej połowy zaczął nieco tracić na jakości.

W podobnej skali występy Polaków zostały ocenione przez dziennikarzy włoskiej filii "Eurosportu". Oni również zdecydowali się przyznać Zalewskiemu notę 6.5, przypominając, że reprezentant naszego kraju mógł zakończyć mecz z dorobkiem bramkowym, jednak nieszczęśliwie chybił przy bardzo dobrej okazji. Niemniej stanowił on "punkt odniesienia dla ruchów ofensywnych". Ziółkowski natomiast ponownie oceniony został na 5.5. Ich oczom nie umknęły drobne błędy byłego obrońcy warszawskiej Legii, które mogły sprawić drużynie sporo kłopotów.

Nieco inaczej do występu kadrowiczów Urbana podeszli natomiast analitycy włoskiej filii portalu "Sky Sport". Ich zdaniem Zalewski zasłużył bowiem na notę 7 (drugą najwyższą ocena w zespole). Nie byli oni jednak pobłażliwi dla Ziółkowskiego, który w ramach ich analizy otrzymał dość niską notę 4.5.

Nicola Zalewski EMANUELE COMINCINI / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Jan Ziółkowski Giuseppe Maffia AFP

Nicola Zalewski Jonathan Moscrop East News

Atalanta BC – AS Roma 1-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Polsat Sport Polsat Sport