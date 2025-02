Juventus zdecydowany, Włosi ogłaszają. To byłby koniec dla Arkadiusza Milika?

Arkadiusz Milik ma ostatnio niezwykłego pecha - tuż przed rozpoczęciem Euro 2024 napastnik doznał bowiem poważnej kontuzji kolana w trakcie sparingu z Ukrainą i musiał zapomnieć o grze w piłkę na wiele długich miesięcy, a gdy już zdawało się, że jest on bliski ponownego wejścia na murawę, to... spotkał go uraz łydki.