Inter upokorzony w LM, teraz takie doniesienia. Na horyzoncie istna rewolucja

Tegoroczny sezon w wykonaniu Interu Mediolan dotychczas prezentował się naprawdę dobrze. Ekipa ta okupuje obecnie fotel lidera włoskiej Serie A, mając aż 10 punktów przewagi nad znajdującym się poniżej Milanem.

Fazę zasadniczą toczącej się obecnie edycji Ligi Mistrzów "Nerazzurri" również zakończyli na przyzwoitym 10. miejscu. Oznaczało to konieczność rozegrania dwumeczu 1/16 finału, w którym drużyna z Mediolanu trafiła na ekipę Bodo/Glimt. Na papierze to Inter był murowanym faworytem tego starcia, choć Norwegowie już wówczas mieli na swoim koncie kilka sensacyjnych wyników.

Okazało się, że zawodnicy ze Skandynawii absolutnie nie zamierzali kończyć swojej przygody z LM na etapie pojedynków "barażowych". Na własnym terenie pokazali swoją wyższość nad graczami Interu. Po przenosinach na legendarne San Siro sytuacja nie uległa zmianie. Bodo ponownie pokonało Inter, eliminując tym samym finalistów ubiegłorocznej edycji najważniejszego europejskiego trofeum.

Włosi już wiedzą. Nadciąga istna rewolucja w składzie Interu Mediolan

Od druzgocącej porażki "Nerazzurrich" minęły już dwa dni. Echa tego wydarzenia wciąż jednak niosą się po włoskich mediach. Jeden z dziennikarzy portalu "La Gazzetta dello Sport", Roberto Maida, przekazał wieści na temat przyszłości niektórych klubowych kolegów Piotra Zielińskiego. Okazuje się, że w bardzo bliskiej perspektywie Inter Mediolan prawdopodobnie przejdzie prawdziwą rewolucję kadrową.

Są również gracze, których przyszłość wciąż pozostaje niepewna. W tym gronie znajduje się między innymi Hakan Calhanoglu. Umowa tureckiego pomocnika obowiązuje do czerwca 2027 roku. Niestety, w ostatnim czasie nękany on jest przez różne urazy, które co jakiś czas wykluczają go z gry. Bardzo prawdopodobne jest również, że z Interem pożegnają się Nicolo Barella oraz Denzel Dumfries. W przypadku tych zawodników wszystko zależy jednak od ofert, jakie otrzymają oni od innych zespołów.

Włoski ekspert wypowiedział również ważne słowa odnośnie do sytuacji Piotra Zielińskiego. Polak jest w obecnym sezonie prawdziwym motorem napędowym swojej ekipy. Zdaniem Maidy zarówno on, jak i Petar Sucić nie powinni nadmiernie przejmować się swoją przyszłością. Stanowią bowiem kluczowe elementy składu, z których Cristian Chivu najprawdopodobniej nie będzie chciał w najbliższym czasie rezygnować.

Piotr Zieliński ANDREA DIODATO / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Nicolo Barella Piero CRUCIATTI AFP

Hakan Calhanoglu AFP

