Potrzeba było kilku miesięcy, by sytuacja Piotra Zielińskiego w Interze Mediolan zmieniła się diametralnie. Reprezentant Polski jeszcze przed startem sezonu zmagał się z problemami zdrowotnymi, które utrudniły sprawne wejście do kolejnej kampanii. Polakowi nie sprzyjała również włoska prasa, otwarcie krytykująca go za słabą grę, wypominając mu również bardzo wysokie zarobki.

W zespole Christiana Chivu Zieliński początkowo nie dostawał zbyt wielu szans gry od pierwszej minuty. Sytuacja na dobre zmieniła się na przełomie roku, gdy 31-letni Polak z miejsca stał się jednym z ulubieńców rumuńskiego szkoleniowca. Drastycznie zdanie na jego temat zmienili również włoscy dziennikarze, regularnie komplementujący go w pomeczowych ocenach.

W tym momencie trudno wyobrazić sobie skład Interu bez Polaka. Mediolańczycy są na dobrej drodze, by po rocznej przerwie odzyskać tytuł mistrza Włoch. Sytuacja na finiszu sezonu jest dla nich bardzo komfortowa.

Inter w ten weekend zmierzy się na wyjeździe z Torino. W przypadku triumfu drużyna Chivu może mieć na cztery mecze kolejki przed końcem sezonu już 12 punktów przewagi nad drugim Napoli i tylko kataklizm odbierze im Scudetto. Mało tego, Inter już 13 maja zagra w finale Pucharu Włoch z Lazio.

W tle marszu po mistrzostwo Włoch w gabinetach Interu trwają pracę nad skompletowaniem kadry na nowy sezon. Kibiców szczególnie martwić może przyszłość Alessandro Bastoniego, o którego od dłuższego czasu stara się FC Barcelona. "Duma Katalonii" co prawda będzie musiała sięgnąć głęboko do kieszeni, lecz na ten moment taki transfer jest jak najbardziej realny.

Fenomenalne wieści dla sympatyków lidera Serie A w piątkowy wieczór przekazał Fabrizio Romano. Popularny dziennikarz na portalu "X" poinformował o planach wykupienia przez Inter Manuela Akanjiego. Szwajcarski stoper jest aktualnie wypożyczony z Manchesteru City, a kwota transferu definitywnego ma oscylować wokół kwoty 15 milionów euro.

Całość ma zostać sfinalizowana w maju, jeszcze przed wylotem Akanjiego na tegoroczny mundial. Szwajcarzy na światowym czempionacie zmierzą się w grupie B z Kanadą, Bośnią i Hercegowiną oraz Katarem. Dla Akanjiego będzie to już trzeci mundial w karierze. W 2018 oraz 2022 roku Szwajcaria docierała do 1/8 finału, gdzie przegrywała kolejno ze Szwecją oraz Portugalią.

Manuel Akanji Alex Nicodim/NurPhoto AFP

Piotr Zieliński IPA Sport/ABACA East News

Piłkarze Interu Mediolan po finale Ligi Mistrzów MARCO BERTORELLO AFP

