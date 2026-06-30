Inter Mediolan - mając w swym składzie niezmiennie reprezentanta Polski Piotra Zielińskiego - w sezonie 2025/2026 odniósł znaczący sukces na krajowym podwórku sięgając po podwójną koronę.

"Nerazzurri" na początku maja dopięli zdobycie mistrzostwa Włoch, a potem jeszcze ograli w finale Coppa Italia rzymskie Lazio. Na Stadio Giuseppe Meazza ambicje są jednak jeszcze większe - idealnym scenariuszem dla klubu byłoby też zawojowanie Ligi Mistrzów w najbliższej kampanii.

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Nim jednak IM ruszył znowu na poważnie do akcji, w Lombardii zaczęła się poważna przebudowa jego składu - do zespołu powrócił Aleksandar Stanković, ostatnio związany z Club Brugge, a w zasadzie formalnością zdaje się pozostawać definitywne wykupienie z Manchesteru City Manuela Akanjiego.

To jednak nie wszystko, bo Inter zdecydował się też na liczne pożegnania futbolistów. Tak też 30 czerwca w oficjalnym serwisie klubu pojawiły się komunikaty o rozbracie z Yannem Sommerem, Francesco Acerbim, Stefanem de Vrijem oraz Matteo Darmianem.

1 lipca wszyscy oni staną się oficjalnie wolnymi agentami po wygaśnięciu ich kontraktów - i jak łatwo zauważyć ekipa z Mediolanu będzie musiała solidnie teraz wzmocnić swoją formację defensywną, bowiem z listy płac znikną bramkarz, dwaj stoperzy oraz prawy obrońca.

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Z perspektywy Interu większość transferów do klubu najlepiej byłoby dopiąć do przełomu lipca i sierpnia, kiedy to "Nerazzurri" odbędą serię sparingów - z Karlsruher SC, Manchesterem City, Milanem i Juventusem.

Serie A tymczasem rozpocznie rozgrywki w sezonie 2026/2027 w weekend 22-23 sierpnia - podopieczni Cristiana Chivu w pierwszej kolejce zmierzą się z Monzą, a więc jednym z trzech - obok Venezii i Frosinone - beniaminków.

Następnie "Zielu" i jego koledzy zmierzą się z Cagliari, a na pierwszy hit wielkiego formatu z ich udziałem trzeba będzie poczekać do kolejki 3. - na początku września w jej ramach zmierzą się bowiem z Napoli, czyli wicemistrzem Italii.

Yann Sommer AFP

Francesco Acerbi AFP

Piotr Zieliński Ina Fassbender AFP





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