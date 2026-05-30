Na finiszu Serie A dwaj włoscy giganci - Milan i Juventus - dysponowali papierowym atutem nie do pogardzenia. Chodziło o perspektywę gry w fazie ligowej Champions League. Nic nie było jeszcze wprawdzie przesądzone, ale nikt nie zakładał, że w ostatniej chwili dojdzie do katastrofy.

Tymczasem ziścił się czarny scenariusz. Oba kluby w ostatniej kolejce Serie A definitywnie straciły szansę na grę w europejskiej elicie. Mediolańczycy zajęli piąte miejsce w końcowej tabeli, szczebel niżej znalazła się ekipa z Turynu.

AC Milan został z niczym. Ligi Mistrzów nie będzie. Trwają poszukiwania trenera, który podniesie zespół z kolan

Za fatalną końcówkę sezonu utratą posadą w Milanie zapłacił trener Massimiliano Allegri. Poszukiwania jego następcy idą bardzo opornie. Oferty nie przyjął właśnie Xavi Hernandez.

O decyzji Hiszpana informuje włoski dziennikarz Matteo Moretto. Ujawnia też jej motywy. Jak czytamy, 46-letni szkoleniowiec zamierza poczekać na kolejne propozycje do zakończenia mundialu.

Po finałach MŚ przynajmniej kilka krajowych federacji zwykle dymisjonuje selekcjonerów. To okazja dla szkoleniowców, którzy pozostają bez zajęcia. Tu Xavi upatruje swojej szansy. Marzy mu się poprowadzenie jednej z drużyn narodowych.

Bez pracy pozostaje od maja 2024 roku - wtedy pożegnał się z Barceloną. Dwa lata bezczynności to w tym zawodzie długo. Ale nie na tyle, by bez wahania decydować się na angaż w Serie A.

Wszystko wskazuje zatem na to, że do ponownego spotkania Xaviego z Lewandowskim nie dojdzie. Przynajmniej nie najbliższego lata. Polak też opuścił właśnie Camp Nou i za moment wybierze nowego pracodawcę.

Włochy nie wchodzą już w grę. Prędzej Anglia z Manchesterem United i Chelsea na horyzoncie. Najbardziej prawdopodobna wciąż wydaje się jednak przeprowadzka poza Europę - do Arabii Saudyjskiej lub USA.

