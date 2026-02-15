Gorąco po meczu Interu. Zieliński bohaterem, Boniek nie wytrzymał. Mocne słowa

Łukasz Olszewski

Derby Włoch - zgodnie z oczekiwaniami przyniosły wiele emocji, a zwieńczył je gol Piotra Zielińskiego na 3:2 w 90. minucie. Nie zabrakło jednak sporych kontrowersji, szczególnie po jednej decyzji sędziego. Zbigniew Boniek nie zamierzał kryć się ze swoim zdaniem na tej temat i uderzył w arbitra głównego spotkania, zarzucając mu ogromny błąd.

Dwóch piłkarzy w niebiesko-czarnych strojach drużynowych na pierwszym planie, jeden z nich unosi rękę w geście triumfu. W prawym górnym rogu, w czerwonym okręgu, znajduje się starszy mężczyzna w okularach i czarnym płaszczu, obserwujący wydarzenie.
Piotr Zieliński i Zbigniew Boniek

W ostatnich tygodniach Piotr Zieliński jest jednym z najważniejszych zawodników Interu Mediolan, spłacając trenerowi Cristianowi Chivu kredyt zaufania. Gwiazdor reprezentacji Polski co rusz wpisuje się na listę strzelców lub asystuje, a ostatnie trafie pozwoliło pokonac Juventus 3:2

Rozstrzygnięcie "Derby d'Italia" nadeszło w 90. minucie, kiedy to Zieliński przełożył sobie piłkę krzyżakiem i uderzył lewą nogą - po ziemi, na dalszy słupek. Spiker oraz kibice Interu niemal zdarli sobie gardła, krzycząc po golu nazwisko Polaka. Zbigniew Boniek z kolei skupił się na tym, co na murawie działo się nieco wcześniej.

Deklaruje, że jest Polką. Na igrzyskach startuje w innych barwach

Inter Mediolan - Juventus Turyn . Skrót meczu. WIDEOEleven SportsEleven Sports

Boniek mocno po meczu Inter - Juventus. Zieliński bohaterem, a sędzia pod ostrzałem

Chodzi dokładnie o sytuację, w której sędzia Federico La Penna postanowić usunąć z boiska Pierre Kalulu, pokazując mu drugą żółtą kartkę. Kibice Juventusu oraz osoby związane z ekipą "Bianconerich" nie potrafią jednak zrozumieć, gdzie sędzia widział tam przewinienie Francuza, bowiem kontakt faktycznie był minimalny, a brak drugiej kartki byłby całkowicie zrozumiały.

Uwagę na to zwrócił m.in. Dariusz Faron z "WP Sportowe Fakty" oceniając, że Juventus został tą decyzją mocno skrzywdzony, a arbiter powinien mieć możliwość posiłkowania się w tym przypadku VAR-em. Wpis ten skomentował Zbigniew Boniek.

- …. A powinien, bo druga żółta to był sędziowski wielbłąd - ocenił wyraźnie poruszony decyzją arbitra były piłkarz "Juve".

Usunięcie z boiska bocznego obrońcy i zmuszenie "Starej Damy" do gry w osłabieniu faktycznie przełożyło się na ostateczny wynik spotkania i nie jest tajemnicą, że spotkanie to mogłoby się zakończyć innym wynikiem, gdyby Francuz pozostał na murawie. 

Zwycięstwo Interu sprawiło, że ekipa trenera Chivu odskoczyła od reszty stawki na 8 punktów i umocniła się na pozycji lidera (mając jednak o 1 mecz rozegrany więcej). AC Milan zgromadził do tej pory 53 punkty, a trzecie Napoli 49. AS Roma i Juventus mają na swoim koncie po 46 oczek i wydaje się, że to pomiędzy tymi ostatnimi drużynami toczyć się będzie walka o miejsce w najlepszej czwórce, dające awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Piłkarz w białej koszulce z numerem 10 i opaską kapitańską na ramieniu, podczas meczu, tłum kibiców w tle.
Piotr Zieliński JOSE SALGUEIROAFP
Dwóch piłkarzy ubranych w czarno-niebieskie stroje drużyny piłkarskiej, z widocznymi nazwiskami Akanji oraz Zieliński i numerami na plecach, podczas meczu na stadionie.
Piotr ZielińskiIPA Sport/ABACAEast News
Piotr Zieliński
Piotr ZielińskiMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP
