Gol Zielińskiego, a później takie sceny. Bramkarz trafiony, pseudokibic stracił palce

Inter Mediolan nie zatrzymuje się w wyścigu o scudetto. Dzięki zwycięstwu nad Cremonese wywarł presję na drugim w tabeli Milanie, który zagra swój mecz dopiero we wtorek. Obecnie między tymi zespołami jest 8 punktów różnicy. Niedzielną wygraną zapewnili swoimi golami Lautaro Martinez (w 16. minucie) i Piotr Zieliński (w 31.). Wszyscy jednak mówią o tym, co wydarzyło się na początku drugiej połowy.

Raca rzucona z sektora gości trafiła w bramkarza gospodarzy Emila Audero. Zawodnik złapał się za głowę i oszołomiony upadł na murawę. Natychmiast ruszyli mu z pomocą gracze z obu drużyn oraz medycy. Federico Dimarco i Lautaro Martinez z niedowierzaniem rozkładali ręce w stronę swoich fanów. Trener Christian Chivu także zdawał się nie dowierzać w to, co się stało.

Po paru chwilach golkiper wstał i mógł kontynuować mecz. Jak czytamy w Sky Sports Italia, początkowo zgłaszał sędziemu problemy z prawym uchem, ale dokończył spotkanie. Spojrzał w stronę fanów Interu. Przypomnijmy, że w swojej karierze rozegrał 4 mecze dla tego zespołu (w sezonie 2023/24 był wypożyczony do niego z Sampdorii). Obecnie przebywa na wypożyczeniu z Como.

Skandal w Serie A. Pseudokibic Interu trafił racą w piłkarza Cremonese

- To sytuacje, których nigdy nie doświadczyłem pomimo mojego wieloletniego doświadczenia w piłce nożnej. Potępiamy ten bezsensowny, rażąco niesportowy czyn. Wiem, że władze już prowadzą dochodzenie [...] Myślę, że to, co powiedziałem, rezonuje ze wszystkimi kibicami Interu. Dziękuję również za profesjonalizm Audero, to dzięki niemu mecz mógł dobiec do końca - powiedział prezes Interu Giuseppe Marotta.

Według wstępnych ustaleń pseudokibic nie należał do zorganizowanej grupy kibiców obecnych na stadionie. Druga raca, którą próbował rzucić, została mu w rękach, na skutek czego mężczyzna stracił trzy palce. Obecnie przebywa w szpitalu. Według doniesień mediów inni kibice "Nerazzurrich" próbowali go zaatakować, gdy był w drodze do karetki pogotowia. Na jego powrót do zdrowia już czeka policja.

Interowi grozi kara pieniężna, zamknięcie części trybun San Siro lub sankcja dotycząca liczebności grupy fanów na kolejny mecz bądź mecze wyjazdowe. Sędzia sportowy podejmie decyzję nie przed środą, bo jak już wspomnieliśmy, kolejka zakończy się dopiero we wtorek, gdy Milan zmierzy się z Bologną.

Wszystko mogłoby potoczyć się zupełnie inaczej, gdyby Audero musiał zejść z boiska. W takim przypadku Inter ryzykowałby porażkę 0-3 z powodu nieobecności piłkarza

Emil Audero Marco M. Mantovani Getty Images

Emil Audero Image Photo Agency Getty Images

