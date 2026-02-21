Godziny do meczu Interu, a tu takie wieści ws. Zielińskiego. To nie udało się jeszcze żadnemu Polakowi

Piotr Zieliński to prawdziwe odkrycie obecnego sezonu. Piłkarz ten idealnie wpasował się w nowe koncepcje taktyczne, zaproponowane przez obecnego szkoleniowca Interu Mediolan, Cristiana Chivu. Dzięki temu Polak awansował z roli zawodnika dopełniającego rotację zespołu na pełnoprawnego członka wyjściowej jedenastki włoskiego giganta.

Nie od dziś wiadomo, że Zieliński jest wybitnym rozgrywającym. W sezonie 2025/2026 przypomniał on również, że wciąż potrafi być także nienajgorszym strzelcem. Przykładem jest chociażby jego niedawna bramka, która w ostatecznym rozrachunku dała "Nerazzurrim" bardzo ważne zwycięstwo nad Juventusem.

W obecnej kampanii Zieliński rozegrał 33 spotkania, strzelając łącznie 6 goli. Wszystkie one przybliżyły 31-latka do niebywałego osiągnięcia, które może zapisać jego nazwisko na kartach historii światowego futbolu.

Zieliński o krok od rekordu wszech czasów. Nie dokonał tego jeszcze żaden Polak

Po boiskach Serie A biegało już wielu wybitnych piłkarzy z kraju nad Wisłą. Niektórzy, jak chociażby Zbigniew Boniek, stali się niekwestionowanymi ikonami włoskiej ekstraklasy. Miano to bezsprzecznie należy się także Zielińskiemu, który na murawy w słonecznej Italii wybiegał aż 411 razy. To dało mu wiele sposobności do zdobywania goli, których na swoim koncie uzbierał on dotychczas 49.

Okazuje się, że we Włoszech jest tylko jeden Polak, który zanotował podobną ilość trafień do bramek rywali. To Arkadiusz Milik, który w 152 występach w Serie A również zgromadził 49 bramek. To daje obu panom miano najbardziej bramkostrzelnych Polaków w historii włoskiej ekstraklasy.

Już 21 lutego o godzinie 18:00 Inter Mediolan podejmować będzie Lecce. Wciąż nie jest pewne, czy w spotkaniu tym wystąpi Piotr Zieliński, który dość mocno odczuć miał trudy ostatniego starcia z Bodo/Glimt. Jeśli jednak Polak zamelduje się na placu gry, będzie miał okazję do ustanowienia nowego rekordu w ilości zdobytych goli w Serie A. Może stać się jednocześnie pierwszym piłkarzem z kraju nad Wisłą, u którego liczba ta przekroczy magiczną barierę 50 trafień.

Piotr Zieliński

Piotr Zieliński cieszy się ze strzelonej bramki dla Interu

Piotr Zieliński

Inter Mediolan - Juventus Turyn . Skrót meczu. WIDEO