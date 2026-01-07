Partner merytoryczny: Eleven Sports

Głośno po tym, co zrobił Zieliński. Zapadł wyrok ws. Polaka, odsunięty

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

W ostatnim meczu ligowym, Bologna musiała uznać wyższość Interu Mediolan, przegrywając 1:3. Wynik spotkania po fantastycznej akcji otworzył Piotr Zieliński, który zebrał świetne noty za swój występ i znalazł się na ustach Włochów. Powtórki może jednak nie być, bo Włosi wyrokują, że reprezentant Polski znów został odsunięty od pierwszego składu.

Piłkarz drużyny Inter Mediolan w niebiesko-czarnym stroju celebruje zdobytego gola z uniesioną pięścią, w tle okrągłe wstawienie przedstawiające grupę kilku zawodników tej samej drużyny obejmujących się po sukcesie.
Piotr Zieliński podczas meczu Serie AIMAGO/www.imagephotoagency.it/Imago Sport and News/East News, East News

"Teraz jest stałym zawodnikiem w podstawowym składzie, obok Calhanoglu i Barelli, nie ma co do tego wątpliwości. (...) Kto go teraz zdejmie z boiska?" - dopytywał portal "tuttomercatoweb.com" po ostatnim występie Piotra Zielińskiego i wygranej nad Bologną 3:1. Odpowiedź przyszła niespodziewanie szybko, ale nie przyniosła dobrych wieści dla Polaka.

Zaledwie 3 dni po wygranym starciu, przed Interem kolejna ligowa potyczka - tym razem z Parmą. Doniesienia, jakie płyną z Półwyspu Apenińskiego nie zwiastują jednak niczego dobrego dla jednego z gwiazdorów reprezentacji Polski. Wszystko wskazuje bowiem na to, że Zieliński już teraz wróci na ławkę rezerwowych.

Huczało we Włoszech o Zielińskim, teraz nadszedł cios. Tego nie mógł przewidzieć

Dziennikarze "La Gazzetta dello Sport" przygotowali przewidywany skład "Nerazzurrich" na to spotkanie i kibiców ekipy z Mediolanu mógł zaskoczyć brak numeru "7" oraz nazwiska Zielińskiego na liście. 

W bramce Interu miejsce zajmuje niezmiennie Yann Sommer, a linię obrony mają tworzyć Manuel Akanji, Francesco Acerbi oraz Carlos Augusto. W pomocy mają wystąpić z kolei Luis Henrique, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan oraz Federico Dimarco. Skład uzupełnią Lautaro Martinez oraz Sebastiano Esposito.

Grafika zestawiająca składy drużyn piłkarskich Parma oraz Inter, z uwzględnieniem ustawień, nazwisk zawodników, trenerów oraz informacji o dostępnych rezerwowych i nieobecnych piłkarzach. Pośrodku znajduje się przycisk umożliwiający podejrzenie ustawie...
Przewidywany skład na mecz Parma - Inter La Gazzetta dello Sport/ screenINTERIA.PL

Nazwisko polskiego pomocnika znalazło się dopiero na ławce rezerwowych, tuż obok m.in. Stefana De Vrija, Alessandro Bastoniego, czy Marcusa Thurama.

Co więcej, Włosi spekulują, że Polak wejdzie na murawę zastępując Calhanoglu. Nazwisko Zielińskiego nie znalazło się również w pierwszym składzie w przewidywaniach portalu "Flashscore" co może potwierdzać, że Polak naprawdę zajmie miejsce na ławce.

Inter po 17. rozegranych meczach prowadzi w tabeli Serie A, mając na koncie 39 punktów - o jedno oczko więcej od AC Milanu i dwa odNapoli. Juventus oraz Roma, zajmujące kolejno 4. i 5. miejsce w stawce, tracą do "Nerazzurrich" 3 punkty, mając jednocześniej o 2 spotkania rozegrane więcej.

Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan
Piotr Zieliński w barwach Interu MediolanGiuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Piłkarz drużyny Inter Mediolan w białej koszulce z niebieskimi akcentami, celebrujący emocjonujący moment na boisku podczas meczu, z wyrazistą ekspresją emocji na twarzy i trybuną z kibicami w tle.
Piotr Zieliński cieszy się ze strzelonej bramki dla InteruIPA Sport/ABACA/Abaca/East NewsEast News
Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan
Piotr Zieliński w barwach Interu MediolanAFP

