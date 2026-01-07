Głośno po tym, co zrobił Zieliński. Zapadł wyrok ws. Polaka, odsunięty

"Teraz jest stałym zawodnikiem w podstawowym składzie, obok Calhanoglu i Barelli, nie ma co do tego wątpliwości. (...) Kto go teraz zdejmie z boiska?" - dopytywał portal "tuttomercatoweb.com" po ostatnim występie Piotra Zielińskiego i wygranej nad Bologną 3:1. Odpowiedź przyszła niespodziewanie szybko, ale nie przyniosła dobrych wieści dla Polaka.

Zaledwie 3 dni po wygranym starciu, przed Interem kolejna ligowa potyczka - tym razem z Parmą. Doniesienia, jakie płyną z Półwyspu Apenińskiego nie zwiastują jednak niczego dobrego dla jednego z gwiazdorów reprezentacji Polski. Wszystko wskazuje bowiem na to, że Zieliński już teraz wróci na ławkę rezerwowych.

Huczało we Włoszech o Zielińskim, teraz nadszedł cios. Tego nie mógł przewidzieć

Dziennikarze "La Gazzetta dello Sport" przygotowali przewidywany skład "Nerazzurrich" na to spotkanie i kibiców ekipy z Mediolanu mógł zaskoczyć brak numeru "7" oraz nazwiska Zielińskiego na liście.

W bramce Interu miejsce zajmuje niezmiennie Yann Sommer, a linię obrony mają tworzyć Manuel Akanji, Francesco Acerbi oraz Carlos Augusto. W pomocy mają wystąpić z kolei Luis Henrique, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan oraz Federico Dimarco. Skład uzupełnią Lautaro Martinez oraz Sebastiano Esposito.

Przewidywany skład na mecz Parma - Inter La Gazzetta dello Sport/ screen INTERIA.PL

Nazwisko polskiego pomocnika znalazło się dopiero na ławce rezerwowych, tuż obok m.in. Stefana De Vrija, Alessandro Bastoniego, czy Marcusa Thurama.

Co więcej, Włosi spekulują, że Polak wejdzie na murawę zastępując Calhanoglu. Nazwisko Zielińskiego nie znalazło się również w pierwszym składzie w przewidywaniach portalu "Flashscore" co może potwierdzać, że Polak naprawdę zajmie miejsce na ławce.

Inter po 17. rozegranych meczach prowadzi w tabeli Serie A, mając na koncie 39 punktów - o jedno oczko więcej od AC Milanu i dwa odNapoli. Juventus oraz Roma, zajmujące kolejno 4. i 5. miejsce w stawce, tracą do "Nerazzurrich" 3 punkty, mając jednocześniej o 2 spotkania rozegrane więcej.

Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Piotr Zieliński cieszy się ze strzelonej bramki dla Interu IPA Sport/ABACA/Abaca/East News East News

Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan AFP