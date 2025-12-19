Gigantyczny przełom. Milik odebrał kluczową wiadomość. "Cieszył się jak dziecko"

- Tak, Milik zostanie powołany na mecz z Romą. Jest teraz szczęśliwy jak dziecko, które znów może grać w ulubioną grę. Ma entuzjazm, zna swoją rolę i dysponuje odpowiednimi cechami charakteru - mówił na piątkowej konferencji prasowej Luciano Spalletti, niedawny selekcjoner reprezentacji Włoch.

To oznacza, że Arkadiusz Milik wraca do wielkiej gry po 574 dniach wyczekiwania, naznaczonego przeciągającymi się kłopotami zdrowotnymi. Ostatni mecz w barwach Juventusu zaliczył 25 maja 2024 roku. Potem była już tylko trauma.

Arkadiusz Milik wraca do gry o scudetto. Na razie w roli dublera oczekującego na ławce. Ale to i tak gigantyczny przełom

31-letni snajper wrócił do treningów z zespołem ledwie przed paroma dniami. Włoskie media zgodnie obwieszczały, że nie ma realnych szans, by Polak mógł być brany pod uwagę do gry w ostatnim meczu 2025 roku. W sobotę "Stara Dama" gościć będzie Romę (20:45).

Spalletti lubi jednak pójść pod prąd. Inna sprawa, że kontekst jego decyzji tym razem jest nieco szerszy. Z gry od końca listopada wyłączony jest inny napastnik, Duszan Vlahović. Kontuzja mięśniowa może oznaczać dla niego przymusową pauzę aż do wiosny.

W kadrze turyńskiego zespołu są wprawdzie pozyskani w tym roku Jonathan David i Lois Openda, ale obaj jak na razie nie spełniają pokładanych w nich oczekiwań. Ten pierwszy zdobył do tej pory tylko trzy bramki, ten drugi groźny jest wyłącznie w grze z kontry.

Milik w pełni sił stanowi dla sztabu szkoleniowego "Juve" wartość dodaną. Świetnie sprawdza się w roli środkowego napastnika, gdy trzeba prowadzić atak pozycyjny. Można w ciemno zakładać, że nie zapomniał tego w trakcie półtorarocznej przerwy.

Po 15. kolejkach Juventus zajmuje piąte miejsce w tabeli Serie A. Do liderującego Interu Mediolan traci siedem punktów. Roma terminuje szczebel wyżej i legitymuje się czterema "oczkami" więcej.

