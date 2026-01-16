Gigant Serie A podjął decyzję ws. polskiego talentu. Jest oficjalny komunikat

Patryk Mazur to zawodnik, który zyskuje coraz więcej uwagi w krajowych mediach. Gracz ten zaczynał swoją przygodę z piłką nożną w młodzieżowych drużynach Stali Rzeszów. Szybko na jego talencie poznał się jednak gigant włoskiej Serie A - Juventus.

Już w 2023 roku Mazur dołączył do młodzieżówki uznanej europejskiej drużyny. Tam regularnie szlifuje swoje umiejętności, otrzymując szansę gry z rówieśnikami z całej Italii. Równocześnie środkowy pomocnik "Starej Damy" miał również szansę zaprezentować się w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Grywał on już w drużynach do lat 16, 17 oraz 18.

Obecnie 18-letni Polak przebywa w drużynie Juventus Next Gen, a więc jednej z filii "Starej Damy", której zadaniem jest zrzeszanie młodych zawodników, posiadających perspektywę na grę w pierwszym składzie włoskiego giganta.

Juventus i Mazur doszli do porozumienia. Młody Polak z wieloletnią umową

Pod koniec ubiegłego roku o wyczynach Patryka Mazura głośno było w całej Italii. Dobra forma młodego Polaka nie umknęła uwadze jego obecnych przełożonych, którzy postanowili podjąć kluczową działania w celu zabezpieczenia dalszej współpracy.

Na oficjalnym profilu zespołu pojawiła się informacja, która zapewne ucieszy wszystkich kibiców piłki nożnej z kraju nad Wisłą. Patryk Mazur podpisał bowiem zupełnie nową umowę z Juventusem. Obecny kontrakt polskiego talentu obowiązywać będzie do czerwca 2029 roku, a więc przez ponad 3 lata.

To ważny krok w karierze młodego Mazura. Ruch ten udowadnia bowiem, że Juventus wykazuje chęci zatrzymania go w swoich szeregach na dłużej. Dodatkowo, warto podkreślić również, że Polacy cieszą się sporą renomą we Włoszech. Obecnie szeregi czołowych klubów Serie A zasila kilku reprezentantów naszego kraju. Co istotne, tacy gracze jak Piort Zieliński, Nicola Zalewski czy Jan Ziółkowski pełną bardzo ważne funkcje w rotacji włoskich gigantów. Niewykluczone, że Patryk Mazur za parę lat również dołączy do tego zacnego grona, kultywując "biało-czerwoną" tradycję w Serie A.

