Fatalne wieści z Włoch dla Milika. Wielki zwrot wisi w powietrzu
Kiedy wraz z końcem czerwca wygasły kontrakty poszczególnych piłkarzy - w tym Roberta Lewandowskiego z Barceloną, kibice Juventusu mogli z nadzieją patrzeć w przyszłość i zastanawiać się, jak będzie wyglądała linia ataku "Starej Damy", m.in. po pożegnaniu Dusana Vlahovicia. Okazuje się jednak, że odejście Serba wcale nie musi być definitywne, co nie jest dobrą informacją dla Arkadiusza Milika. A złych wieści jest więcej.
W ostatnich miesiącach nazwisko Dusana Vlahovicia pojawiło się w mediach sportowych niemalże w całej Europie. Przesądzone było, że władze Juventusu nie będą zainteresowane przedłużeniem jego wygasającej umowy, ze względu na niezwykle wysokie wymagania finansowe Serba.
Ze względu na odejście Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony, Vlahović miał być nawet przez chwilę celem transferowym Katalończyków, jednak tutaj również najważniejszą rolę odegrały oczekiwania napastnika co do pensji. Tak 1 lipca stał się on wolnym agentem, chociaż z Włoch napływają informacje, że jego odejście z Turynu nie musi być wcale jeszcze przesądzone.
"La Gazzetta dello Sport" informuje, że Serb nie spieszy się z ewentualnym przyjęciem oferty z Turcji, bowiem tamtejsze okno transferowe zamyka się później, niż w najlepszych ligach w Europie i co więcej, nadal ma on nadzieję na dojście do porozumienia z władzami "Starej Damy".
- Szkoleniowiec [Luciano Spaletti - przyp. red.] niedawno ponownie wyraził się z uznaniem o serbskim zawodniku, choć kwestie finansowe wykraczają poza jego kompetencje. Tymczasem przyjście Kolo Muaniego (i przejęcie przez niego koszulki z numerem 9) jeszcze bardziej ograniczyło pole manewru Vlahovicia - czytamy na łamach włoskiego portalu.
Ewentualny powrót Vlahovicia - chociaż mało prawdopodobny - to jednak nie koniec problemów Arkadiusza Milika. Polak przez swoje kontuzje i ciągłe problemy ze zdrowiem raczej nie jest obecnie najwyżej w hierarchii, a wykupienie Randala Kolo Muaniego z PSG za ponad 40 mln euro znacząco wpłynąć na liczbę ewentualnych minut rozegranych przez naszego reprezentanta.
To nadal nie koniec, bo klub ze stolicy Piemontu chciałby widzieć w swoich szeregach Joshuę Zirkzee. Holender z Manchesteru United miałby zająć miejsce Jonathana Davida, który kompletnie nie spełnił pokładanych w nich nadziei i władze klubu chcą go sprzedać.
Takie nazwiska na liście ofensywnych graczy Juventusu - który za kadencji Luciano Spalettiego i tak gra z jednym napastnikiem - mogą mocno utrudnić Milikowi łapanie minut i powrót na wysoki poziom.