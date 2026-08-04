W ostatnich miesiącach nazwisko Dusana Vlahovicia pojawiło się w mediach sportowych niemalże w całej Europie. Przesądzone było, że władze Juventusu nie będą zainteresowane przedłużeniem jego wygasającej umowy, ze względu na niezwykle wysokie wymagania finansowe Serba.

Ze względu na odejście Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony, Vlahović miał być nawet przez chwilę celem transferowym Katalończyków, jednak tutaj również najważniejszą rolę odegrały oczekiwania napastnika co do pensji. Tak 1 lipca stał się on wolnym agentem, chociaż z Włoch napływają informacje, że jego odejście z Turynu nie musi być wcale jeszcze przesądzone.

"La Gazzetta dello Sport" informuje, że Serb nie spieszy się z ewentualnym przyjęciem oferty z Turcji, bowiem tamtejsze okno transferowe zamyka się później, niż w najlepszych ligach w Europie i co więcej, nadal ma on nadzieję na dojście do porozumienia z władzami "Starej Damy".

- Szkoleniowiec [Luciano Spaletti - przyp. red.] niedawno ponownie wyraził się z uznaniem o serbskim zawodniku, choć kwestie finansowe wykraczają poza jego kompetencje. Tymczasem przyjście Kolo Muaniego (i przejęcie przez niego koszulki z numerem 9) jeszcze bardziej ograniczyło pole manewru Vlahovicia - czytamy na łamach włoskiego portalu.

Ewentualny powrót Vlahovicia - chociaż mało prawdopodobny - to jednak nie koniec problemów Arkadiusza Milika. Polak przez swoje kontuzje i ciągłe problemy ze zdrowiem raczej nie jest obecnie najwyżej w hierarchii, a wykupienie Randala Kolo Muaniego z PSG za ponad 40 mln euro znacząco wpłynąć na liczbę ewentualnych minut rozegranych przez naszego reprezentanta.

To nadal nie koniec, bo klub ze stolicy Piemontu chciałby widzieć w swoich szeregach Joshuę Zirkzee. Holender z Manchesteru United miałby zająć miejsce Jonathana Davida, który kompletnie nie spełnił pokładanych w nich nadziei i władze klubu chcą go sprzedać.

Takie nazwiska na liście ofensywnych graczy Juventusu - który za kadencji Luciano Spalettiego i tak gra z jednym napastnikiem - mogą mocno utrudnić Milikowi łapanie minut i powrót na wysoki poziom.

Arkadiusz Milik Giuseppe Maffia AFP

Arkadiusz Milik Danilo Di Giovanni AFP

Arkadiusz Milik Giuseppe Maffia AFP





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