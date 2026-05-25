Dzień przed powołaniami do reprezentacji. Przesądzone. Jest nowy trener

Atalanta Bergamo po zajęciu 7. miejsca w Serie A i wywalczeniu miejsca w Lidze Konferencji zmienia trenera. Rafaelle Palladino zna już swojego następcę.

To oznacza, że naszemu kluczowemu reprezentantowi zmienia się trener. Nicola Zalewski, bo o nim mowa, ma z Atalantą Bergamo umowę do 2029 roku.

Fabrizio Romano poinformował o zmianie za pomocą swojego słynnego "Here we go!". To oznacza, że temat jest już praktycznie przesądzony.

Oto nowy trener Nicoli Zalewskiego. W przeszłości trenował już Polaków

- Maurizio Sarri ma podpisać kontrakt jako nowy menedżer Atalanty, umowa została już uzgodniona - podaje Fabrizio Romano.

- Sarri zastępuje Rafaelle Palladino - dodaje włoski dziennikarz.

Rozwiń

O tej bardzo ważnej zmianie Nicola Zalewski dowiedział się dzień przed powołaniami reprezentacji Polski. Może spodziewać się tego, że Jan Urban wezwie go na mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią.

W minionym sezonie Nicola Zalewski był podstawowym zawodnikiem Atalanty. Ta teraz zmieniła nie tylko herb, ale także trenera. Pozostaje mieć nadzieję, że dla Maurizio Sarriego Polak będzie tak samo ważnym elementem składu jak dla jego poprzedników.

W przeszłości Maurizio Sarri trenował już Polaków. Jego najbardziej spektakularny rozdział w karierze miał miejsce w latach 2015-2018. Wówczas prowadził Napoli Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika. Później pracował jeszcze w Chelsea, Juventusie i Lazio.

Sarri w swojej karierze odniósł dwa duże sukcesy. W sezonie 2018/19 z Chelsea FC wygrał Ligę Europy. Rok później, już jako trener Juventusu, zdobył mistrzostwo Włoch. Wówczas jego podopiecznym był Wojciech Szczęsny.

Rzymskie Lazio, które Maurizio Sarri zostawia, przejmie jeszcze bardziej znana i polaryzująca postać. Będzie to Gennaro Gattuso, którego przygoda w reprezentacji Włoch zakończyła się klęską w postaci braku awansu na mistrzostwa świata 2026.

Nicola Zalewski Jonathan Moscrop East News

Nicola Zalewski ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Maurizio Sarri TIZIANA FABI / AFP AFP



