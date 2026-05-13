Dublet Piotra Zielińskiego "klepnięty" w Rzymie. Kolejne trofeum w gablocie Polaka

Poprzedni sezon dla Interu Mediolan zakończył się gigantycznym rozczarowaniem. Podopieczni wówczas Simone Inzaghiego na ostatniej prostej przegrali wszystko, co tylko się dało. Do kwietnia wydawało się, że Inter może zakończyć sezon nawet z potrójną zdobyczą do gabloty.

Ostatecznie skończyło się z niczym. Inter poległ w półfinale Pucharu Włoch, finale Ligi Mistrzów, a także w końcówce Serie A okazał się gorszy od SSC Napoli. W sezonie 2025/2026 już sprawy ułożyły się lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o rywalizację na krajowym podwórku.

Inter Mediolan triumfuje. Piotr Zieliński z Pucharem Włoch

3 maja "Nerrazuri" zapewnili sobie bowiem kolejny w swojej historii tytuł mistrzów Włoch. Wielki udział w tym sukcesie miał Piotr Zieliński. 10 dni później Polak razem z kolegami stanęli przed szansą na zdobycie kolejnego trofeum. Tym razem był to Puchar Włoch. Finał z Lazio rozegrano na Stadio Olimpico w Rzymie.

Spotkanie rozpoczęło się z bardzo wysokiego "C" w kontekście występu przyjezdnych z Mediolanu. Już w 14. minucie Inter wyszedł bowiem na prowadzenie. Stało się tak za sprawą dobrze rozegranego rzutu rożnego. Początkowo wydawało się, że gola strzelił Thuram, ostatecznie okazało się, że dośrodkowanie Di Marco "wykończył" Marusić, zapisując na swoim koncie trafienie samobójcze.

Inter wykonał duży krok ku zwycięstwu. "Goście" jeszcze bliżej upragnionego pucharu znaleźli się dwadzieścia minut później. Piłkę w środku pola zgarnął Dumfries. Holender zagrał wzdłuż bramki do wbiegającego Lautaro, a ten strzałem z bliska podwyższył wynik spotkania na 2:0.

W 45. minucie w końcu odpowiedzieć mogli gospodarze. Strzał Isaksena z bliska został jednak obroniony przez bramkarza. Do przerwy Inter prowadził 2:0, a Lazio miało tak naprawdę tylko jedną sytuację - tę z samej końcówki. Na drugą połowę mieliśmy tylko jedną zmianę. Rovella zastąpił Patricka w Lazio.

W 58. minucie zrobiło się bardzo gorąco w polu karnym Interu. Najpierw Lazio domagało się rzutu karnego, a potem strzał nieznacznie minął bramkę "Nerrazurich". Arbiter karnego nie podyktował. 10 minut później mecz powinien być już rozstrzygnięty, bo Inter wykreował sobie wybitną okazję.

Świetnie wzdłuż pola karnego podał Di Marco. Piłkę otrzymał Luis Henrique, ale z kilku metrów nie trafił nawet w bramkę. To była sytuacja dwustuprocentowa. Pięć minut później Lazio powinno strzelić gola kontaktowego. W sytuacji sam na sam z bramkarzem pojedynek przegrał jednak Dia.

Swoją okazję na 3:0 miał także Piotrek Zieliński. Polak wygrał piłkę w środku pola, napędził akcję, a potem kopnął z dystansu. Futbolówka przelała mu się jednak na zewnętrzną część buta i nieznacznie minęła bramkę. Wiele więcej już się nie wydarzyło. Inter wygrał 2:0, a to oznacza, że Piotr Zieliński dołożył do swojej gabloty kolejne trofeum.

Statystyki meczu SS Lazio 0 - 2 Inter Mediolan Posiadanie piłki 38% 62% Strzały 8 11 Strzały celne 2 2 Strzały niecelne 3 7 Strzały zablokowane 3 2 Ataki 74 96

Piotr Zieliński cieszy się ze strzelonej bramki dla Interu IPA Sport/ABACA/Abaca/East News East News

