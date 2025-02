U snajpera Juventusu doszło do nawrotu urazu, a prognozy odnośnie do przewidywanego powrotu na boisko nie są znane. Thiago Motta przestał zabierać głos w sprawie 30-latka, tymczasem "Stara Dama" zimą sięgnęła po nowego napastnika . Wypożyczyła z Paris Saint-Germain Randala Kolo Muaniego, który błyskawicznie odnalazł się w Turynie i zanotował już trzy bramki w dwóch występach.

Arkadiusz Milik opuścił Turyn. Trwa walka o powrót do pełni zdrowia

W środę do mediów wypłynęła wiadomość, iż Milik został zgłoszony przez Juventus do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. To niewielki promyczek nadziei na jego powrót na boisko. Szybko przytłumiły go z resztą najnowsze informacje przekazane przez Giovanniego Albanese.