Dramat w meczu Serie A. Kolega Polaka osunął się na ziemię. Cały stadion wstrzymał oddech
Świat piłki nożnej bywa niekiedy świadkiem traumatycznych sytuacji, mających miejsce na oczach tysięcy kibiców. Mowa o incydentach, w których zawodnicy niespodziewanie padają na murawę, a chwilę później z niewiadomych przyczyn tracą przytomność. Do tego typu incydentu doszło w ostatnich minutach sobotniego meczu Serie A. Piłkarz Lecce, w którym występuje między innymi Filip Marchwiński, w jednej chwili upadł bezwładnie na ziemię. Do akcji momentalnie wkroczył zespół medyczny.
Piłka nożna to jeden z najintensywniejszych sportów świata. Niestety, wysoki poziom rywalizacji niekiedy wiąże się z przemęczeniem organizmu, a w skrajnych sytuacjach może prowadzić do naprawdę dramatycznych wydarzeń.
Historia zna przypadki piłkarzy, którzy niespodziewanie tracili przytomność w samym środku meczu. Do tego typu incydentu doszło w grudniu 2024 roku, kiedy to 22-letni wówczas Edoardo Bove wymagał pilnej pomocy medycznej po zasłabnięciu w starciu przeciwko Interowi Mediolan. Na szczęście piłkarza udało się wówczas uratować.
Niestety, nie każda tego typu historia kończy się happy endem. W 2025 roku podczas meczu piłki nożnej zmarł Dejan Milovanović. Wydarzenie to było jeszcze smutniejsze, bowiem w dokładnie takich samych okolicznościach przed laty z życiem pożegnał się również jego ojciec.
Piłkarz padł na murawę w meczu Serie A. Dramat na oczach tysięcy kibiców
14 marca kibice włoskiej Serie A byli świadkami kilku naprawdę interesujących spotkań. Jednym z nich było starcie pomiędzy Napoli a Lecce. Drużyna Filipa Marchwińskiego objęła prowadzenie już w 3. minucie spotkania, jednak w ostatecznym rozrachunku musiała ona uznać wyższość Neapolitańczyków.
W starciu tym doszło do mrożącego krew w żyłach wydarzenia z udziałem kolegi Polaka - Lamecka Bandy. W 87. minucie meczu zambijski piłkarz niespodziewanie chwycił się za klatkę piersiową, a chwilę później padł nieprzytomny na murawę. Momentalnie pojawił się przy nim między innymi Antonio Conte, który żywiołowo alarmował służby medyczne o konieczności pilnej interwencji.
Banda został natychmiast przetransportowany do szpitala, gdzie na szczęście nie stwierdzono u niego poważniejszych zaburzeń. Mimo to zawodnik spędził noc pod okiem medyków.
"Byłem przerażony. To był cios w klatkę piersiową, w prawy bok. Wierzę jednak, że sytuacja szczęśliwie się rozwiąże" - mówił trener Lecce Eusebio Di Francesco. Życzenia szybkiego powrotu do zdrowia popłynęły także z ust wspomnianego wcześniej Conte. Niewykluczone, że to właśnie przytomna reakcja szkoleniowca Napoli była kluczowa w szczęśliwym zakończeniu całej sytuacji.