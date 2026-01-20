Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dramat Polaka w hicie Serie A. Po upadku zalał się łzami. Kadrowicz Urbana usłyszał diagnozę

Igor Szarek

Igor Szarek

Podczas starcia Interu Mediolan z Udinese Calcio doszło do dramatycznie wyglądającej sytuacji z udziałem jednego z Polaków. Mowa o Jakubie Piotrowskim, który po kontakcie z rywalem doznał poważnie wyglądającego urazu. Kadrowicz Urbana momentalnie upadł na murawę, a jego krzyki niosły się echem po całym stadionie. Kilka dni po przykrym wydarzeniu Piotrowski usłyszał ostateczną diagnozę.

Piłkarz w koszulce reprezentacji Polski trzyma materiał koszulki na wysokości ust, na koszulce widoczne godło narodowe oraz logo Nike, sportowiec ma skupiony wyraz twarzy, tło jest rozmyte
Jakub PiotrowskiVisionhausGetty Images

To miał być jeden z ważniejszych meczów dla Jakuba Piotrowskiego. 17 stycznia jego Udinese Calcio podejmowało bowiem lidera Serie A - Inter Mediolan. Ewentualna kradzież punktów Mediolańczykom z pewnością wywindowałaby morale piłkarzy 10. ekipy włoskiej ekstraklasy.

Ostatecznie zwycięstwo przypadło jednak "Nerazzurrim". Do takiego rozstrzygnięcia przyczynił się między innymi Piotr Zieliński, który w starciu z Udinese popisał się wybornym zagraniem. Nie była to jedyna głośna akcja z udziałem piłkarza z kraju nad Wisłą. Podczas meczu doszło bowiem do groźnie wyglądającego starcia, po którym wspomniany wcześniej Piotrowski osunął się na murawę. Z jego oczu momentalnie popłynęły łzy, a z ust wydobył się mrożący krew w żyłach krzyk.

Już wówczas wiadomo było, że sytuacja jest bardzo poważna. Wiele osób w pierwszym odruchu pomyślało o zerwaniu więzadła, co oczywiście wiązałoby się z długotrwałą przerwą w grze. Na faktyczną diagnozę przyszło nam poczekać raptem kilka dni.

Piotrowski uniknął najgorszego. Jan Urban może odetchnąć z ulgą

20 stycznia na oficjalnej stronie Udinese pojawiła się informacja na temat stanu zdrowia Jakuba Piotrowskiego. Komunikat włoskiego klubu z pewnością nieco uspokoił wielu polskich kibiców.

"Jakub Piotrowski doznał skręcenia prawego kolana z uszkodzeniem więzadeł stawu skokowego. Zawodnik rozpoczął już rehabilitację zachowawczą i spodziewany jest jego powrót do zdrowia w ciągu czterech tygodni" - możemy przeczytać w oświadczeniu.

Sytuacja wciąż jest bardzo poważna. Piotrowski uniknął jednak wielomiesięcznej absencji, która z pewnością zasmuciłaby wielu kibiców. Doniesienia te na pewno ucieszyły selekcjonera reprezentacji Polski Jana Urbana. Obecnie nasza kadra narodowa stanie przed możliwością wywalczenia upragnionego awansu na tegoroczne Mistrzostwa Świata. W przypadku uzyskania kwalifikacji, szkoleniowiec będzie dążył do wyłonienia najbardziej optymalnego składu. W minionym roku Urban udowodnił, że gracz Udinese znajduje się w gronie wnikliwie studiowanych piłkarzy. Piotrowski rozegrał pełne 90. minut w październikowym towarzyskim starciu z Nową Zelandią.

