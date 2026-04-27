Dramat Luki Modricia. Lekarze są gotowi. "Za kilka godzin rekonstrukcja twarzy"

W bieżący cyklu Luka Modrić rozegrał dla Milanu 36 spotkań, zdobył dwie bramki i zaliczył trzy asysty. Nie zmieni już tych statystyk. Dla 40-letniego piłkarza to koniec sezonu.

Chorwat znalazł się w wyjściowej jedenastce "Rossonerich" na niedzielny mecz z Juventusem w 34. kolejce Serie A. Nie dotrwał do końcowego gwizdka. Opuścił plac gry w 80. minucie.

Luka Modrić kontuzjowany. Co z występem w finałach MŚ? Pierwsze prognozy są budujące

Modrić doznał urazu w trakcie powietrznego pojedynku z Manuelem Locatellim. Zawodnicy zderzyli się głowami. Ucierpiał tylko jeden z nich.

Filigranowy pomocnik nie był w stanie kontynuować gry. Opuścił boisko w asyście służb medycznych, ale o własnych siłach. Nie wiedział jeszcze wtedy, że to dla niego ostatni występ w tym sezonie.

W poniedziałek włoskie media informują, że u Modricia zdiagnozowano podwójne złamanie kości jarzmowej. Potrzebny będzie zabieg chirurgiczny. "Za kilka godzin zostanie przeprowadzona rekonstrukcja twarzy" - czytamy.

Natychmiast pojawiły się pytania, czy jedna z największych gwiazd futbolu ostatnich kilkunastu lat zdąży wrócić do pełni sił przed rozpoczynającym się 11 czerwca mundialem.

"Oczekuje się, że będzie w 100 procentach gotowy na mistrzostwa świata" - poinformował w serwisie X dziennikarz Fabrizio Romano.

Okres rekonwalescencji potrwać może około sześciu tygodni. Potem potrzebna będzie maska ochronna. Modrić wierzy, że 200. mecz w reprezentacji Chorwacji rozegra w trakcie finałów MŚ.

W tej chwili ma w dorobku 196 gier i 28 goli w drużynie narodowej. Ekipa z Bałkanów zmierzy się w grupie L z Anglią, Ghaną i Panamą. Pierwszy mecz rozegra 17 czerwca z "Synami Albionu".

Luka Modrić nie dotrwał do końcowego gwizdka meczu Milan - Juventus

Luka Modrić

