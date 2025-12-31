Kończący się rok był dla Piotra Zielińskiego pod wieloma względami osobliwym doświadczeniem. Wraz z Interem Mediolan otarł się o zwycięstwo w Lidze Mistrzów oraz Serie A. W międzyczasie zmagał się z problemami zdrowotnymi, które latem go dręczyły. W czerwcu chcąc nie chcąc stał się bohaterem afery w reprezentacji Polski. To właśnie mu Michał Probierz przydzielił opaskę kapitana odebraną Robertowi Lewandowskiemu.

Zieliński od początku sezonu nie miał we Włoszech dobrej prasy. Polak często nie łapał się do wyjściowego składu Interu, a w mediach wprost mówiono, że jest niepasującym elementem w układance trenera Christiana Chivu. Wypominano mu brak rozwoju, zaawansowany wiek oraz, przede wszystkim, wysokie wynagrodzenie.

Nagle jednak nastąpił przebłysk. Zieliński zdołał przekuć dobrą formę ze spotkań reprezentacji Polski na spotkania w klubie. Furorę we Włoszech zrobiło widowiskowe trafienie Polaka w ligowym meczu z Hellasem Verona. 31-latek strzelił gola również w rozgrywkach Ligi Mistrzów, gdy przeciwnikiem było Atletico Madryt.

Kolejne pochwały Zielińskiego. Nagła zmiana zdania

W ostatnim tegorocznym spotkaniu Inter z Zielińskim w składzie mierzył się z Atalantą, do której latem z Mediolanu trafił Nicola Zalewski. W pojedynku Polaków zwycięsko wyszedł starszy z kadrowiczów Urbana, przez co Inter 2025 rok zakończył na pozycji lidera Serie A. Niedzielny występ był kolejnym, po którym Włosi nie szczędzili pochwał w kierunku Zielińskiego. Według wielu portali był oceniony jako jeden z lepszych zawodników Interu. Podkreślano dobrą formę oraz wzrost swojej pozycji w zespole.

Wzrost formy Zielińskiego nie umknął uwadze włoskiego dziennikarza Alfredo Pedulli. W październiku po jego słowach w Polsce zrobiło się spore zamieszanie. Po kolejnym słabym występie pomocnika Interu Pedulla określił go mianem "bezużytecznego". Włoch na łamach swojego kanału w serwisie Youtube przedstawił odmienione spojrzenie na Zielińskiego.

- Miesiąc temu Zieliński mógł być uznawany za zawodnika wystawionego na rynek i były kontakty ze strony Lazio, które chciało zorientować się w jego sytuacji. Dziś Zieliński wspiął się na sam szczyt hierarchii w Interze i stał się nietykalny. Coraz trudniej wyobrazić sobie jego odejście - stwierdził Pedulla cytowany przez "WP SportoweFakty".

Wydaje się więc, że w czasie zimowego okienka transferowego Inter nie będzie zmieniał pracodawcy. Z klubem z Mediolanu obecna umowa wiąże go do czerwca 2028 roku.

Jaki to był czas dla piłkarskiej kadry? Podsumowanie roku reprezentacji Polski. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Piotr Zieliński Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Piotr Zieliński Beata Zawadzka/East News East News

Piotr Zieliński Giuseppe Maffia AFP