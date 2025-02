"Ciao!". Kolejny Polak zagra we Włoszech, to oficjalnie. Zaskakujący transfer

Dokonało się - transfer, o którym mówiono już od kilku dni, został oficjalnie potwierdzony 4 lutego. 19-letni Oskar Tomczyk właśnie stał się zawodnikiem Bologna FC, jednego z najbardziej "biało-czerwonych" klubów w Italii, a co ciekawe został on wypatrzony przez Włochów w... pierwszoligowej Wiśle Płock. Teraz przed graczem zapewne przede wszystkim występy w lidze młodzieżowej, ale wypożyczenie do "Rossoblu" może stać się zawsze trampoliną do dalszej kariery na Półwyspie Apenińskim...