W niedzielę Piotr Zieliński rozegrał 30. spotkanie w tym sezonie, 20. w Serie A, siódme z rzędu, kiedy pojawia się w podstawowym składzie Interu. Ekipa z Mediolanu zagrała na wyjeździe z Cremonese. Wynik meczu w 16. minucie otworzyłLautaro Martinez.

Kwadrans później na listę strzelców wpisał się polski pomocnik, który z około dwudziestego metra huknął pod poprzeczkę. Jego trafienie było wyjątkowej urody. Zespół Cristiana Chivu zwyciężył 2:0 i obecnie z 55. punktami na koncie jest liderem tabeli. - Dobre przyjęcie, decyzja. I najważniejsze, że w sieci - relacjonował własnego gola 31-latek.

Cremonese – Inter Mediolan. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Włosi nie mogą nachwalić się Zielińskiego. Miód na uszy

Świetnego występu 105-krotnego reprezentanta Polski nie pominęły włoskie media. Wiele dzienników okrzyknęło go najlepszym piłkarzem całego starcia. "Rozgrywający z dwoma kontaktami z piłką, bystry i perfekcyjny. Następnie uderzeniem lewą nogą przypieczętował drugiego gola Nerazzurrich. Dyktuje tempo, kontroluje piłkę i pokazuje swoją osobowość. Chivu tchnął w niego nowe życie" - pisze "Eurosport", gdzie Zielińskiego oceniono na "7,5", najwyżej z wszystkich zawodników obu drużyn.

"W Cremonie zdobywa czwartego gola w sezonie, z pewnością z udziałem Audero, ale w międzyczasie to on popisuje się strzałem z dystansu" - czytamy na calciomercato.com, gdzie Polak otrzymał siódemkę. "Bramka w stylu Calhanoglu, po wspaniałym strzale z dystansu i dobrej roli rozgrywającego. Zmiana nie nastąpiła natychmiast, ale Chivu ma teraz zdolnego rozgrywającego, który zastąpi Turka" - piszą eksperci sportmediaset.mediaset.it (nota "7").

"Podwaja prowadzenie strzałem lewą nogą z dystansu, który zmylił Audero, który nie odczytał trajektorii lotu piłki" - odnotowano na łamach sport.virgilio.it. Tam 31-latkowi również przyznano miano najlepszego piłkarza meczu (ocena "7,5"). Włoski "Sky Sports" podsumował jego występ siódemką.

"Nigdy nie traci piłki, a kiedy ma miejsce, aby zadać cios, strzela z dystansu gola na 2:0. Elegancko i skutecznie" - napisano na portalu leggo.it. Mówiąc krótko, Włosi są zachwyceni formą Piotra Zielińskiego, który zanotował drugie z rzędu trafienie w ligowych rozgrywkach. W środę najprawdopodobniej znów będzie miał okazję na kolejne gole. Wtedy Inter zagra u siebie z Torino. Do tej pory łącznie 31-latek zdobył pięć bramek w tym sezonie.

Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Piotr Zieliński w barwach Interu podczas meczu przeciwko Napoli Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan AFP

Nokautująca zagrywka. Siatkarz musiał opuścić boisko Polsat Sport