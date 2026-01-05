To był 14. mecz Piotra Zielińskiego w Serie A w tym sezonie. Lider reprezentacji Polski kolejny raz pojawił się we wyjściowym składzie. W niedzielny wieczór jego Inter Mediolan zmierzył się u siebie z Bologną. W 39. minucie gospodarze przeprowadzili bardzo składny atak pozycyjny. Przed polem karnym znalazł się Lautaro Martinez, który wyłożył piłkę do naszego rodaka.

Ten tuż sprzed szesnastki huknął z lewej nogi w kierunku bliższego słupka, nie dając bramkarzowi rywali żadnych szans. Chwilę później Zieliński utonął w objęciach kolegów z drużyny. Trafienie 31-latka było naprawdę efektowne i przede wszystkim przydatne. Ostatecznie Inter triumfował 3:1 i wskoczył na fotel lidera tabeli, do czego znacząco przyczynił się Polak.

Włosi nie mogą nachwalić się Zielińskiego. Piszą o przełomie

Były gwiazdor SSC Napoli ewidentnie odżył pod wodzą Cristiana Chivu. Rumun regularnie stawia na naszego kadrowicza, umieszczając go we wyjściowej jedenastce. W starciu z Bologną Piotr Zieliński nie został zmieniony, w tej kampanii łącznie na murawie spędził już ponad 1100 minut.

Ostatnie kilka miesięcy to zdecydowanie jego najlepszy okres w mediolańskim klubie. Nazwisko 105-krotnego reprezentanta Polski nie znika z włoskich mediów. Po niedzielnym meczu tamtejsi dziennikarze nie szczędzili mu pochwał. Telewizja "Sky Sports" oceniła go na "7" w dziesięciopunktowej skali.

Taką samą notę Zieliński otrzymał od włoskiego działu "Eurosportu". "Strzelił gola lewą nogą, przełamując impas w trudnym meczu. Do tego momentu miał problemy. Zawsze skuteczny w środku pola, często z dwoma kontaktami. Kolejny dobry występ" - czytamy w uzasadnieniu.

"Rozpoczyna i kończy akcję na 1:0 ze swoją charakterystyczną klasą: muśnięcie przy podaniu do Thurama i lewy prosty, aby pokonać niepowstrzymanego Ravaglię" - to już opinia ekspertów calciomercato.com, którzy przyznali Polakowi "7,5", najwyższą ocenę spośród wszystkich piłkarzy na boisku.

"Potwierdza swoje odrodzenie pod wodzą Chivu bramką otwierającą mecz i schludnym, jakościowym występem" - czytamy na łamach goal.com (ocena "7"). "Teraz jest stałym zawodnikiem w podstawowym składzie, obok Calhanoglu i Barelli, nie ma co do tego wątpliwości. Jeśli zacznie strzelać gole… To nie jego najlepszy mecz od czasu dołączenia do Interu, ale strzał lewą nogą, którym pokonał Ravaglię i wygrał mecz, jest niezwykle ważny. Kto go teraz zdejmie z boiska?" - pytają dziennikarze "tuttomercatoweb.com" (nota "7").

"Wspaniały gol i mnóstwo jakości między liniami. To nie jest wymysł Chivu, ale dla Interu na tym poziomie, Polak jest niespodzianką" - podsumował portal sport.virgilio.it, gdzie Piotr Zieliński także mógł liczyć na siódemkę. Już w środę Inter zagra kolejny mecz ligowy, tym razem z Parmą na wyjeździe.

