Były trener Legii chce kolejnego Polaka. Tworzą "biało-czerwoną" kolonię

We włoskiej Serie A w tym momencie oficjalnie zarejestrowanych jest dziesięciu Polaków. Oczywiście w ostatniej dekadzie najlepszą pozycję Biało-Czerwonym zbudował Piotr Zieliński, który swoją karierę na włoskich boiskach rozpoczął od występów w zespole Udinese Calcio, do którego trafił z polskiego Zagłębia Lubin za kwotę rzędu ledwie 100 tysięcy euro.

Po latach śmiało można stwierdzić, że ten transfer okazał się dla Udinese strzałem w przysłowiową "dziesiątkę". Po pięciu sezonach zamienił północ Włoch na południe, a konkretnie Neapol, w którym spędził aż osiem sezonów i śmiało można powiedzieć, że zbudował sobie tam status naprawdę bardzo zasłużonego piłkarza, jeśli nie legendy. Z Napoli pożegnał się latem 2024 roku, przechodząc do Interu Mediolan.

Adam Buksa na celowniku Udinese. Oferta już wysłana

Oprócz Zielińskiego historię polskiego sukcesu w Serie A swoimi występami potwierdzili także: Arkadiusz Milik, Wojciech Szczęsny, Karol Linetty i wielu innych kadrowiczów. To sprawia, że Biało-Czerwoni wciąż są bardzo atrakcyjnym "produktem" dla włoskich klubów. Tego lata do zespołu Udinese Calcio trafił Jakub Piotrowski, którego chciał u siebie Kosta Runjaić. Jak się okazuje, były trener Legii Warszawa zagiął także parol na innego kadrowicza.

Według doniesień Santiego Aouny z portalu "Footmercato" niemiecki szkoleniowiec widziałby w swoim zespole miejsce dla Adama Buksy. Z informacji przekazanych przez dziennikarza wynika, że włoska ekipa złożyła już ofertę w wysokości pięciu milionów euro za napastnika naszej kadry, a negocjacje mają znajdować się na dobrym torze do ich szczęśliwej finalizacji.

Buksa w duńskim Midtyljand występuje od startu sezonu 2024/2025. Zdążył już zagrać w 45 spotkaniach, w których strzelił 17 goli i dwukrotnie asystował swoim kolegom. Z kolei w barwach reprezentacji Polski napastnik wystąpił w 23 meczach, w których strzelił siedem goli i raz asystował. 29-latek wyceniany jest przez portale branżowe na kwotę około sześciu milionów euro.

Polsat Sport Polsat Sport

Adam Buksa w barwach reprezentacji Polski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Adam Buksa w barwach Midtjylland ANDER GILLENEA East News

Kosta Runjaić AFP