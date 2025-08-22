Były trener Legii chce kolejnego Polaka. Tworzą "biało-czerwoną" kolonię
Liga włoska w ostatnich latach stała się zdecydowanie najpopularniejszym transferowym kierunkiem dla polskich piłkarzy, którzy chcą grać w czołowych pięciu ligach europejskich. Najlepszą pozycję zbudował Polakom oczywiście Piotr Zieliński. Ostatnio do Serie A trafił Jakub Piotrowski, jak się okazuje, nowym kolegą pomocnika kadry może zostać Adam Buksa. Udinese wysłało już ofertę.
We włoskiej Serie A w tym momencie oficjalnie zarejestrowanych jest dziesięciu Polaków. Oczywiście w ostatniej dekadzie najlepszą pozycję Biało-Czerwonym zbudował Piotr Zieliński, który swoją karierę na włoskich boiskach rozpoczął od występów w zespole Udinese Calcio, do którego trafił z polskiego Zagłębia Lubin za kwotę rzędu ledwie 100 tysięcy euro.
Po latach śmiało można stwierdzić, że ten transfer okazał się dla Udinese strzałem w przysłowiową "dziesiątkę". Po pięciu sezonach zamienił północ Włoch na południe, a konkretnie Neapol, w którym spędził aż osiem sezonów i śmiało można powiedzieć, że zbudował sobie tam status naprawdę bardzo zasłużonego piłkarza, jeśli nie legendy. Z Napoli pożegnał się latem 2024 roku, przechodząc do Interu Mediolan.
Adam Buksa na celowniku Udinese. Oferta już wysłana
Oprócz Zielińskiego historię polskiego sukcesu w Serie A swoimi występami potwierdzili także: Arkadiusz Milik, Wojciech Szczęsny, Karol Linetty i wielu innych kadrowiczów. To sprawia, że Biało-Czerwoni wciąż są bardzo atrakcyjnym "produktem" dla włoskich klubów. Tego lata do zespołu Udinese Calcio trafił Jakub Piotrowski, którego chciał u siebie Kosta Runjaić. Jak się okazuje, były trener Legii Warszawa zagiął także parol na innego kadrowicza.
Według doniesień Santiego Aouny z portalu "Footmercato" niemiecki szkoleniowiec widziałby w swoim zespole miejsce dla Adama Buksy. Z informacji przekazanych przez dziennikarza wynika, że włoska ekipa złożyła już ofertę w wysokości pięciu milionów euro za napastnika naszej kadry, a negocjacje mają znajdować się na dobrym torze do ich szczęśliwej finalizacji.
Buksa w duńskim Midtyljand występuje od startu sezonu 2024/2025. Zdążył już zagrać w 45 spotkaniach, w których strzelił 17 goli i dwukrotnie asystował swoim kolegom. Z kolei w barwach reprezentacji Polski napastnik wystąpił w 23 meczach, w których strzelił siedem goli i raz asystował. 29-latek wyceniany jest przez portale branżowe na kwotę około sześciu milionów euro.