Były piłkarz Legii trafił giganta. Zieliński nie pomógł. Emocje w Coppa Italia

Łukasz Żurek

Inter Mediolan pokonał Torino FC 2:1 w ćwierćfinale Pucharu Włoch. Kiedy krótko po przerwie lider Serie A prowadził różnicą dwóch bramek, wydawało się, że kwestia awansu jest już rozstrzygnięta. Ekipa z Turynu odpowiedziała jednak dwoma ciosami. Drugi gol dla gości nie został uznany z powodu ofsajdu, ale losy spotkania ważyły się do ostatnich sekund. Piotr Zieliński tym razem nie znalazł się w meczowej kadrze "Nerazzurrich".

Dwaj piłkarze w trakcie dynamicznej walki o piłkę, jeden z nich z opaską na głowie świadczącą o niedawnym urazie, w tle fragment trybun i reklamy stadionowe.
Davide Frattesi (z lewej) kontra Saul Coco. Inter nie miał łatwej przeprawy z niżej notowanym rywalemMATTEO BAZZI PAP

W boju o półfinał Coppa Italia faworyt był tylko jeden. Od tego balastu nie mógł uciec Inter Mediolan, nie pozwalał mu na to status lidera Serie A. Potknięcie mediolańczyków z automatu oznaczało niespodziankę dużego kalibru.

Torino w ligowej tabeli plasuje się dopiero na 13. lokacie. W tym sezonie turyńczycy mierzyli się już z Interem w sierpniu. I doznali bolesnej klęski 0:5.

Zieliński rozmawiał z Urbanem. Wyciekły kulisy, już wszystko jasne

Inter bez Piotra Zielińskiego. Tym razem radosnej kanonady nie było. Torino podjęło walkę

"Nerazzurri" wyszli do gry bez Piotra Zielińskiego, który dopiero co znalazł się w jedenastce kolejki po znakomitym występie przeciwko Cremonese. Trener Cristian Chivu uznał, że Polakowi należy się odpoczynek.

Piłkarze Torino bronili się szczęśliwie i skutecznie przez ponad pół godziny. W 35. minucie było już jednak 1:0. Na piątym metrze idealnie do centry z bocznego sektora wyskoczył Ange-Yoan Bonny i strzałem głową umieścił piłkę w siatce.

    W przerwie goście usilnie obmyślali plan odwetu. Ale ich wysiłki okazały się daremne już dwie minuty po wznowieniu gry. Tym razem do futbolówki przed polem bramkowym dopadł Andy Diouf. Uderzył bez przyjęcia i zrobiło się 2:0.

    Taki rezultat utrzymał się jednak tylko przez 10 minut. Kontaktową bramkę zdobył Sandro Kulenović, który sezon 2018/19 spędził w warszawskiej Legii. Teraz to on przyłożył głowę jak należy i kwestia awansu znów była otwarta.

    Ekipa ze stolicy Piemontu pokonała bramkarza Interu ponownie w 73. minucie. Tym razem do siatki trafił Matteo Prati. Arbiter słusznie jednak gola nie uznał, odgwizdując ofsajd.

    Inter utrzymał korzystny wynik do końca, ale tym razem niżej notowany rywal postawił arcytrudne warunki. W kolejnych fazach rywalizacji - już zapewne z Zielińskim na murawie - wcale nie będzie łatwiej. Bukmacherzy już dziś jednak wieszczą dla rozpędzonych mediolańczyków krajowy dublet.

      Puchar Włoch
      Ćwierćfinały
      04.02.2026
      21:00
      Zakończony
      Ange-Yoan Bonny
      35'
      Andy Diouf
      47'
      Sandro Kulenovic
      57'
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      Inter Mediolan
      Torino
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      Inter Mediolan
      2 - 1
      Torino
      Posiadanie piłki
      62%
      38%
      Strzały
      10
      11
      Strzały celne
      4
      4
      Strzały niecelne
      4
      5
      Strzały zablokowane
      2
      2
      Ataki
      106
      71
      Trzech piłkarzy w granatowych strojach z pomarańczowymi elementami świętuje na murawie stadionu, dwóch z nich stoi, a trzeci w radosnym geście wskakuje na plecy kolegi, w tle rozmyta publiczność i fragmenty trybun.
      W tym momencie Inter prowadził z Torino 2:0MATTEO BAZZI PAP
      Piłkarz w białym stroju wyskakuje do piłki w polu karnym, próbując zdobyć bramkę, podczas gdy bramkarz w żółtym stroju rzuca się, by obronić strzał. W tle kilku innych zawodników oraz kibice na trybunach.
      Sandro Kulenović (nr 17) zdobywa kontaktową bramkę dla ekipy z TurynuMATTEO BAZZI PAP
      Mężczyzna w ciemnym płaszczu krzyczy lub wydaje polecenia, stojąc na tle rozmytego stadionu. W tle widoczne są niewyraźne postacie oraz rzędy czerwonych krzeseł.
      Cristian Chivu, trener lidera Serie AMATTEO BAZZI PAP
      Cremonese – Inter Mediolan. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven Sports

