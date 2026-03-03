Była 94. minuta, gdy do akcji wkroczył Polak. Włosi zachwyceni, akcja hitem

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Wiele miesięcy trwała strzelecka niemoc Adama Buksy w Udinese Calcio. W poniedziałek nastąpiło jednak wyczekiwane przełamanie. Polak trafił do siatki, a jego akcja stała się błyskawicznie hitem sieci. Obojętne wobec postawy 29-latka nie pozostały włoskie media. Oto jak oceniono występ reprezentanta Polski, który latem zamienił Danię na Włochy.

Adam Buksa z kolegami z Udinece Calcio cieszący się z gola
Adam Buksa wreszcie przełamał się w barwach Udinese CalcioTimothy RogersGetty Images

Od czasu transferu z FC Midtjylland Adam Buksa nie jest w stanie odnaleźć się w Serie A i wywalczyć miejsca w wyjściowym składzie Udinese Calcio. Nie pomogła mu przy tym kontuzja, przez którą stracił cały styczeń. Wcześniej również przegrywał jednak walkę o wyjściową jedenastkę z Keinanem Davisem.

Adam Buksa przełamał niemoc. Piękna akcja i ważny gol Polaka

Jego dorobek strzelecki przed starciem z Fiorentiną prezentował się mizernie - tylko jedno trafienie w Serie A, a licząc wszystkie rozgrywki łącznie trzy gole dla "Zebrette". Upragnione przełamanie nadeszło jednak w poniedziałek.

Udinese mierzyło się z walczącą o uniknięcie spadku Fiorentiną i szybko zaznaczyło swoją wyższość. Goście na przerwę schodzili przegrywając 0:1, a niecałe 20 minut po zmianie stron było już 2:0 dla Udinese. W 68. minucie na boisku zameldował się Buksa i tym razem odwdzięczył się trenerowi za zaufanie w należyty sposób.

W 94. minucie Polak po podaniu od Millera upokorzył wręcz próbującego zatrzymać go siłą Ruganiego, wpadł w pole karne i pięknym strzałem ustalił wynik na 3:0.

    Włosi zachwyceni zwycięstwem Udinese. Tak Buksa skomentował trafienie

    Akcja 29-latka szybko stała się hitem sieci, a Włosi zachwycali się sposobem, w jaki zanotował drugie ligowe trafienie dla Udinese.

    Rugani ponownie przegrał kluczowy pojedynek sam na sam z Buksą, który, mając na przeciwko już tylko De Geę, wpakował piłkę do siatki na 3:0
    relacjonowało gola Adama Buksy "tuttosport.com"

    "Buksa strzelił trzeciego gola, w świetny sposób uciekając Ruganiemu i pokonując bramkarza gości tuż przed końcem meczu" - tak z kolei gola polskiego snajpera opisywała klubowa strone Udinese Calcio.

    - Byłem kontuzjowany przez sześć tygodni, więc cieszę się z gola i zwycięstwa. Musimy wygrywać u siebie i jesteśmy szczęśliwi i dumni, że nam się to udało. Czy oczekiwałem od siebie więcej w tym sezonie? Oczywiście, przyjechałem tu, żeby grać i strzelać gole, ale nie jest łatwo, kiedy ma się takiego kolegę z drużyny jak Keinan - skomentował swój występ śmiejąc się Adam Buksa, cytowany przez stronę "udinese.it".

    Zwycięstwo nad Fiorentiną 3:0 pozwoliło Udinese Calcio wskoczyć na 10. miejsce w tabeli Serie A. "Małe zebry" wyprzedziły m.in. Lazio Rzym.

    Piłkarz w czarno-białym stroju drużyny Udinese biegnie dynamicznie po murawie w okolicy bramki podczas meczu piłkarskiego, na tle stadionu wypełnionego kibicami.
    Adam BuksaMATTIA RADONIPAP
    Piłkarz w jasnoszarym stroju z numerem 18 stoi na boisku z szeroko rozłożonymi rękami, wyrażając zaskoczenie lub dezaprobatę podczas meczu piłkarskiego; w tle widoczna rozmyta publiczność na trybunach.
    Adam BuksaDOMENICO CIPPITELLIAFP
    Piłkarz z numerem 18, siedzący na murawie obok linii bocznej, gestykuluje po akcji meczowej, podczas gdy inny zawodnik z numerem 38 podchodzi do niego; w tle widoczny sędzia biegnący oraz rozmyty tłum kibiców na trybunach.
    Adam Buksa cieszący się z gola dla UdineseMATTIA RADONIPAP
    Real Madryt CF - Getafe CF. Gol Satriano. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

