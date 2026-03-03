Od czasu transferu z FC Midtjylland Adam Buksa nie jest w stanie odnaleźć się w Serie A i wywalczyć miejsca w wyjściowym składzie Udinese Calcio. Nie pomogła mu przy tym kontuzja, przez którą stracił cały styczeń. Wcześniej również przegrywał jednak walkę o wyjściową jedenastkę z Keinanem Davisem.

Adam Buksa przełamał niemoc. Piękna akcja i ważny gol Polaka

Jego dorobek strzelecki przed starciem z Fiorentiną prezentował się mizernie - tylko jedno trafienie w Serie A, a licząc wszystkie rozgrywki łącznie trzy gole dla "Zebrette". Upragnione przełamanie nadeszło jednak w poniedziałek.

Udinese mierzyło się z walczącą o uniknięcie spadku Fiorentiną i szybko zaznaczyło swoją wyższość. Goście na przerwę schodzili przegrywając 0:1, a niecałe 20 minut po zmianie stron było już 2:0 dla Udinese. W 68. minucie na boisku zameldował się Buksa i tym razem odwdzięczył się trenerowi za zaufanie w należyty sposób.

W 94. minucie Polak po podaniu od Millera upokorzył wręcz próbującego zatrzymać go siłą Ruganiego, wpadł w pole karne i pięknym strzałem ustalił wynik na 3:0.

Włosi zachwyceni zwycięstwem Udinese. Tak Buksa skomentował trafienie

Akcja 29-latka szybko stała się hitem sieci, a Włosi zachwycali się sposobem, w jaki zanotował drugie ligowe trafienie dla Udinese.

Rugani ponownie przegrał kluczowy pojedynek sam na sam z Buksą, który, mając na przeciwko już tylko De Geę, wpakował piłkę do siatki na 3:0

"Buksa strzelił trzeciego gola, w świetny sposób uciekając Ruganiemu i pokonując bramkarza gości tuż przed końcem meczu" - tak z kolei gola polskiego snajpera opisywała klubowa strone Udinese Calcio.

- Byłem kontuzjowany przez sześć tygodni, więc cieszę się z gola i zwycięstwa. Musimy wygrywać u siebie i jesteśmy szczęśliwi i dumni, że nam się to udało. Czy oczekiwałem od siebie więcej w tym sezonie? Oczywiście, przyjechałem tu, żeby grać i strzelać gole, ale nie jest łatwo, kiedy ma się takiego kolegę z drużyny jak Keinan - skomentował swój występ śmiejąc się Adam Buksa, cytowany przez stronę "udinese.it".

Zwycięstwo nad Fiorentiną 3:0 pozwoliło Udinese Calcio wskoczyć na 10. miejsce w tabeli Serie A. "Małe zebry" wyprzedziły m.in. Lazio Rzym.

Adam Buksa MATTIA RADONI PAP

Adam Buksa DOMENICO CIPPITELLI AFP

Adam Buksa cieszący się z gola dla Udinese MATTIA RADONI PAP

