Była 12. minuta, Zalewski dotknął piłki. Jedyny cios w "polskim meczu"

Tomasz Brożek

Atalanta pokonała 1:0 AS Roma w sobotnim hicie 18. kolejki Serie A. Jednym z bohaterów akcji bramkowej gospodarzy był Nicola Zalewski. To właśnie reprezentant Polski zagrywał piłkę z rzutu rożnego, co wykorzystał Giorgio Scalvini i ostatecznie rozegrał 60 minut. W ekipie z Rzymu od pierwszej minuty wystąpił natomiast drugi z naszych rodaków - Jan Ziółkowski, który jednak niestety został zmieniony już w przerwie.

Sytuacja podczas meczu piłki nożnej, gdzie zawodnicy rywalizują o zdobycie piłki podczas rzutu rożnego. Po lewej stronie widoczna grupa piłkarzy ustawiona w polu karnym, po prawej zderzenie dwóch zawodników w powietrzu, w walce o piłkę.
W takich okolicznościach Atalanta strzeliła gola w meczu z AS RomaEleven SportsEleven Sports

Atalanta kontra AS Roma - to miał być "polski mecz" w 18. kolejce Serie A i rzeczywiście tak było. W obu zespołach od pierwszej minuty na murawę wybiegli bowiem nasi reprezentanci - Nicola Zalewski po stronie gospodarzy oraz Jan Ziółkowski po stronie przyjezdnych ze stolicy Italii.

Ten pierwszy już w 12. minucie zdołał zresztą w konkretny sposób odnotować swoją obecność na placu gry. To po jego dośrodkowaniu z rzutu rożnego gola na 1:0 strzelił Giorgio Scalvini, wykorzystując błąd Mile Svilara.

Serie A: Atalanta - AS Roma. Nicola Zalewski bohaterem kluczowej akcji

Ta sytuacja była jednak jeszcze poddana analizie VAR. Czy piłkarz Atalanty nie faulował bramkarza? I czy nie zagrał piłki ręką? Na te pytania musiał odpowiedzieć sobie arbiter Michael Fabbri i jego pomocnicy. Ostatecznie orzekł, że wszystko odbyło się w zgodzie z przepisami.

Do kluczowego podania Nicola Zalewski mógł potem dołożyć jeszcze bramkę, ale spudłował w dogodnej okazji, gdy piłka dość przypadkowo wpadła pod jego nogi w polu karnym.

Atalanta miała okazję, by schodzić na przerwę z dwubramkowym prowadzeniem, a Gianluca Scamacca cieszył się już nawet z bramki z 29. minucie. Jego radość przerwał jednak VAR, który kolejny raz wkroczył do akcji. Tym razem analiza trwała znacznie dłużej i nie zakończyła się po myśli gospodarzy - arbiter ostatecznie nie uznał trafienia zawodnika występującego niegdyś w młodzieżowych drużynach AS Roma.

I tak po 45 minutach było 1:0.

Niestety, Jan Ziółkowski na drugą połowę już nie wyszedł. W przerwie polskiego obrońcę zastąpił Brazylijczyk - Wesley Franca.

Roma już bez naszego rodaka ruszyła do ataku, notując swój najlepszy fragment w spotkaniu. Na jej nieszczęście, nie zdołała go wykorzystać. Gospodarze nie dali złamać swojej linii obrony.

W 60. minucie z boiska zszedł także ciężko harujący do tej pory Nicola Zalewski. W jego miejsce trener Raffaele Palladino oddelegował do gry Yunusa Musaha.

Atalanta BC – AS Roma 1-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Polsat SportPolsat Sport

Końcowa faza meczu nie przyniosła już zmiany rezultatu. AS Roma straciła więc okazję na to, by zrównać się z punktami z obecnym wiceliderem tabeli Serie A - Interem i wciąż zajmuje piąte miejsce. Atalanta przesunęła się natomiast na ósmą lokatę.

Serie A Enilive
18. Kolejka
03.01.2026
20:45
Zakończony
Giorgio Scalvini
12'
Atalanta
AS Roma
Rezerwowi

Statystyki meczu

Atalanta
1 - 0
AS Roma
Posiadanie piłki
46%
54%
Strzały
13
10
Strzały celne
2
4
Strzały niecelne
3
3
Strzały zablokowane
8
3
Ataki
82
81

