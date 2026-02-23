Brutalne starcie na boisku, gwiazdor trafił na nosze. To może być koniec marzeń
W niedzielny wieczór AC Milan uległ niespodziewanie Parmie 0:1, ale więcej niż o samym wyniku mówiło się o sytuacji z samego początku starcia, kiedy to Ruben Loftus-Cheek w trakcie walki o piłkę zderzył się głową z bramkarzem rywali, Edoardo Corvim. Teraz w sprawie Anglika nadeszły nowe wieści i... nie są one przesadnie dobre. Piłkarza czekać będzie operacja, na zaledwie kilka miesięcy przed startem mundialu.
Ekipa Piotra Zielińskiego, czyli oczywiście Inter Mediolan, może uznać 26. kolejkę Serie A za wyjątkowo dla siebie udaną, bowiem nie tylko doszło tu do triumfu "Nerazzurrich" nad Lecce, ale i główni ligowi rywale IM pogubili punkty.
Mowa tu m.in. o AC Milan, który niespodziewanie przegrał ze zdecydowanie niżej notowaną Parmą 0:1. Po ostatnim gwizdku kibice "Rossonerich" jednak martwili się nie tylko tym rozstrzygnięciem, ale i stanem jednego z istotnych graczy zespołu z San Siro.
Mrożąca krew w żyłach scena. Loftus-Cheek padł na murawę, konieczna będzie operacja
Na samym początku wspomnianych wyżej zmagań doszło bowiem do naprawdę nieprzyjemnego incydentu - do lecącej w głąb pola karnego piłki wyskoczyli m.in. pomocnik Milanu Ruben Loftus-Cheek oraz bramkarz Parmy Edoardo Corvi. Panowie nieszczęśliwie zderzyli się głowami i o ile golkiper zdołał się prędko otrząsnąć po tym zdarzeniu, o tyle z Anglikiem było już znacznie gorzej.
Loftus-Cheek ostatecznie został zniesiony z boiska na noszach, mając założone przy tym usztywniacze wokół głowy i szyi. Od początku było widać, że sprawa jest dość poważna, a teraz w przekazie medialnym pojawiły się już większe konkrety.
Według informacji podawanych przez Sky Italia futbolista doznał złamania szczęki oraz wybicia kilku zębów i w związku z tym konieczna będzie w jego przypadku operacja. Czas powrotu określono na "kilka miesięcy" - w praktyce można uznać, że sezon 2025/2026 już się dla piłkarza skończył.
Dodatkowy cios dla Loftusa-Cheeka. Przez uraz prawdopodobnie będzie musiał zapomnieć o grze na mundialu
Portal BBC Sport podkreśla przy tym jeszcze jeden wątek - Ruben Loftus-Cheek najprawdopodobniej pożegnał w ten sposób marzenia o powołaniu na mundial w Kanadzie, USA i Meksyku. Iskra nadziei w tym kontekście błysnęła dla 30-latka w październiku, kiedy to zaliczył pierwsze od siedmiu lat powołanie do reprezentacji Anglii. Wystąpił on wówczas w spotkaniu towarzyskim z Walią i wydawało się, że selekcjoner Thomas Tuchel zaczął na niego spoglądać przychylnym okiem.
Teraz najważniejszy i tak będzie dla niego powrót do pełni sił...