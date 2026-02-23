Brutalne starcie na boisku, gwiazdor trafił na nosze. To może być koniec marzeń

Ekipa Piotra Zielińskiego, czyli oczywiście Inter Mediolan, może uznać 26. kolejkę Serie A za wyjątkowo dla siebie udaną, bowiem nie tylko doszło tu do triumfu "Nerazzurrich" nad Lecce, ale i główni ligowi rywale IM pogubili punkty.

Mowa tu m.in. o AC Milan, który niespodziewanie przegrał ze zdecydowanie niżej notowaną Parmą 0:1. Po ostatnim gwizdku kibice "Rossonerich" jednak martwili się nie tylko tym rozstrzygnięciem, ale i stanem jednego z istotnych graczy zespołu z San Siro.

Mrożąca krew w żyłach scena. Loftus-Cheek padł na murawę, konieczna będzie operacja

Na samym początku wspomnianych wyżej zmagań doszło bowiem do naprawdę nieprzyjemnego incydentu - do lecącej w głąb pola karnego piłki wyskoczyli m.in. pomocnik Milanu Ruben Loftus-Cheek oraz bramkarz Parmy Edoardo Corvi. Panowie nieszczęśliwie zderzyli się głowami i o ile golkiper zdołał się prędko otrząsnąć po tym zdarzeniu, o tyle z Anglikiem było już znacznie gorzej.

Loftus-Cheek ostatecznie został zniesiony z boiska na noszach, mając założone przy tym usztywniacze wokół głowy i szyi. Od początku było widać, że sprawa jest dość poważna, a teraz w przekazie medialnym pojawiły się już większe konkrety.

Według informacji podawanych przez Sky Italia futbolista doznał złamania szczęki oraz wybicia kilku zębów i w związku z tym konieczna będzie w jego przypadku operacja. Czas powrotu określono na "kilka miesięcy" - w praktyce można uznać, że sezon 2025/2026 już się dla piłkarza skończył.

Dodatkowy cios dla Loftusa-Cheeka. Przez uraz prawdopodobnie będzie musiał zapomnieć o grze na mundialu

Portal BBC Sport podkreśla przy tym jeszcze jeden wątek - Ruben Loftus-Cheek najprawdopodobniej pożegnał w ten sposób marzenia o powołaniu na mundial w Kanadzie, USA i Meksyku. Iskra nadziei w tym kontekście błysnęła dla 30-latka w październiku, kiedy to zaliczył pierwsze od siedmiu lat powołanie do reprezentacji Anglii. Wystąpił on wówczas w spotkaniu towarzyskim z Walią i wydawało się, że selekcjoner Thomas Tuchel zaczął na niego spoglądać przychylnym okiem.

Teraz najważniejszy i tak będzie dla niego powrót do pełni sił...

