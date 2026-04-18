Arkadiusz Milik zabrał głos po urazie. O tym zapewnił kibiców. "Nigdy"

Tomasz Chabiniak

Pomimo kontuzji mięśnia i niepewności dotyczącej przyszłości w Juventusie, Arkadiusz Milik przekazał w piątek fanom na Instagramie pozytywny sygnał. Zapewnił o swojej determinacji oraz gotowości do walki o powrót do gry, mimo że media sugerują rychłe rozwiązanie jego umowy z klubem.

Arkadiusz Milik w biało-czarnej koszulce z logo Jeep z uniesionymi rękoma na tle rozmytego stadionu
Arkadiusz Milik

W ostatnich tygodniach wydawało się, że u Arkadiusza Milika może dojść do pozytywnego zwrotu akcji. 21 marca rozegrał swoje pierwsze 11 minut w tym sezonie (przeciwko Sassuolo), a dwa tygodnie później dostał od trenera Luciano Spalettiego kolejne 23 (z Genoą).

Pozytywna passa szybko została przerwana. Piłkarz na wtorkowym treningu naciągnął mięsień dwugłowy uda. Media spekulują, że może wrócić dopiero za miesiąc, a więc na samą końcówkę sezonu, bo Juventus rozegra ostatni mecz w weekend 23-24 maja. Za kilka dni mają odbyć się kolejne badania.

Co gorsza, "Tuttosport" twierdzi, że to jego koniec w zespole "Starej Damy". "Klub i polski napastnik rozwiążą kontrakt po zakończeniu sezonu. W końcu trudno byłoby 'udawać, że jest się zdrowym' do czerwca przyszłego roku. Ależ szkoda" - napisał dziennik, łącząc suche doniesienie z ironicznym komentarzem.

Relacja instagramowa Arkadiusza Milika. To napisał swoim fanom

Wiemy już, że 32-latek nie zamierza się poddawać w walce o swoją sytuację. Zamieścił na Instagramie relację z wymownym przekazem. Zamieścił dwa zdania na tle jednego ze zdjęć meczowych.

Grind (intensywna praca - red.) nigdy się nie kończy. Do zobaczenia wkrótce
Arkadiusz Milik na IG
Piłkarz w biało-czarnej koszulce Juventusu stoi na murawie z rękami opartymi na biodrach, w tle rozmyta publiczność, na zdjęciu widoczny napis 'The grind never stops. See you soon'.
Milik na IG Arkadiusz Milik

Najbliższy mecz "Juve" rozegra w niedzielę 19 kwietnia. Będzie to starcie w ramach 33. kolejki Serie A z Bologną. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 20:45.

Piłkarz w czarno-białej koszulce drużyny Juventus z widocznym logo sponsora Jeep i numerem 14 biegnie po murawie podczas meczu, w tle nieostre trybuny.
Arkadiusz Milik
Mężczyzna w sportowej oficjalnej koszulce, patrzący lekko w bok z neutralnym wyrazem twarzy, tło rozmyte i jasne, skupienie na twarzy i górnej części ciała.
Arkadiusz Milik
Piłkarz w niebieskiej kamizelce treningowej z logo Juventusu, skoncentrowany, w tle nieostre ciemne tło stadionu.
Arkadiusz Milik
