Inter - Torino w ćwierćfinale Pucharu Włoch. Relacja na żywo

Puchar Włoch
Ćwierćfinały
04.02.2026
21:00
Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: środa, 04 lutego 2026 godz. 21:00

Inter Mediolan, lider Serie A i zwycięzca 5:1 z Venezia w 1/8 finału, przystępuje do spotkania jako wyraźny faworyt. Nerazzurri mogą rotować składem, choć siła ataku i głęboka ławka dają im przewagę nad Torino, które przeszło trudniejszą drogę do ćwierćfinału, m.in. pokonując AS Romę 3:2 i aktualnie ma problemy kadrowe oraz formy. Torino będzie szukać przebudzenia i niespodzianki, ale statystyki i ostatnie wyniki przemawiają za Interem. Zapraszamy na relację na żywo.
Piłkarz w niebiesko-czarnej koszulce Interu Mediolan, widoczny z wyraźnym wyrazem twarzy skupienia lub lekkiego zaskoczenia podczas meczu, tło stadionowe zamazane.
