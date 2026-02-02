Inter - Torino w ćwierćfinale Pucharu Włoch. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: środa, 04 lutego 2026 godz. 21:00
Inter Mediolan, lider Serie A i zwycięzca 5:1 z Venezia w 1/8 finału, przystępuje do spotkania jako wyraźny faworyt. Nerazzurri mogą rotować składem, choć siła ataku i głęboka ławka dają im przewagę nad Torino, które przeszło trudniejszą drogę do ćwierćfinału, m.in. pokonując AS Romę 3:2 i aktualnie ma problemy kadrowe oraz formy. Torino będzie szukać przebudzenia i niespodzianki, ale statystyki i ostatnie wyniki przemawiają za Interem. Zapraszamy na relację na żywo.